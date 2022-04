GW Nottuln 2 verliert bei Turo Darfeld

Es saß mehr drin für GW Nottuln 2 beim Tabellenzweiten Turo Darfeld. Am Ende musste sich das Team von Mario Popp in einem engen Spiel jedoch mit 2:4 (1:1) geschlagen geben. Nach dem frühen 0:1 (9.) besorgte Dennis Paul schnell den Ausgleich (15). Gaben die Darfelder zu Beginn den Ton an, kamen die Grün-Weißen mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Die Folge: zwei Großchancen zur Führung. Zunächst vergab Tom Overmann (22.), der einen Abpraller über das Tor bugsierte, kurz vor der Pause traf Paul nur die Latte. Dafür kassierten die Nottulner im zweiten Durchgang zwei weitere Gegentore (57. und 72.). Auf den Anschlusstreffer von Timon Sprenger (77.) folgte das 4:2 durch einen Foulelfmeter (86.). „Der Elfmeter hat uns das Genick gebrochen. Trotzdem war das ein sehr gutes Spiel von uns“, war Popp zufrieden.