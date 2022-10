GW Nottuln 2 will keine Geschenke machen

„In Buldern ist es immer sehr schwer zu punkten.“ Mahmoud Abdul-Latif, Trainer von GW Nottuln 2, weiß, wovon er spricht. Mehrere Jahre trainierte er in Buldern die zweite und später auch die erste Mannschaft. „Das ist mein Heimatverein, mit dem ich immer noch sehr verbunden bin. Ich bin dort groß geworden.“ Für ihn sei die Fahrt in die Vergangenheit daher emotional, für seine Spieler hingegen nicht. „Wir wissen, dass es eine heikle Aufgabe wird, wollen aber nichtsdestotrotz dort punkten.

Nach den bisherigen Spielverläufen hätten wir nämlich vier Punkte mehr auf dem Konto haben müssen“, möchte Nottulns Coach seinem ehemaligen Verein nicht die nächsten Punkte schenken. Bei Paul Schwering, der sich in der Vorwoche am Knie verletzte, konnte Abdul-Latif am Freitag Entwarnung geben: „Er geht zwar an Krücken und wird ausfallen, aber zum Glück hat er sich keinen Kreuzbandriss zugezogen.“ Neben Schwering wird auch Linus Sonneborn (verletzt) ausfallen. Ob Dennis Paul, der Doppeltorschütze vom vergangenen Wochenende, auflaufen kann, steht noch in den Sternen. „Vielleicht können wir ja Verstärkung von oben bekommen“, so Abdul-Latif.

Buldern steht in der Tabelle drei Plätze hinter den Grün-Weißen auf Rang elf. Am Mittwoch bewiesen die Adlerträger im Nachholspiel beim SuS Olfen große Moral. Nach 56 Minuten lag Buldern mit 0:2 zurück, um mit zwei späten Toren noch zum Ausgleich zu kommen.

Gelingt Appelhülsen die Wiedergutmachung?