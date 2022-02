GW Nottuln: Auch Partie in Peckeloh fällt aus

GW Nottuln spielt auch an diesem Wochenende nicht. Der Grund: Corona.

Westfalenligist GW Nottuln spielt auch an diesem Wochenende nicht. Da sich die Ende vergangener Woche an Corona erkrankten GWN-Spieler nicht rechtzeitig freitesten konnten, fällt die ursprünglich für Sonntagnachmittag eingeplante Partie beim SC Peckeloh aus, teilen die Grün-Weißen mit. Am vergangenen Sonntag war die Heimpartie gegen den Lüner SV ausgefallen.