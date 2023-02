GW Nottuln bangt um Fabian Schöne

Fabian Schöne schied in Kinderhaus verletzt aus. Wie lange er den Grün-Weißen fehlen wird, müssen jetzt genauere Untersuchungen zeigen.

Da beide Teams an diesem Spieltag frei hatten, hatten sich die beiden Übungsleiter für diesen freundschaftlichen Vergleich verabredet.

Dieser wird Fabian Schöne noch länger in Erinnerung bleiben, denn Nottulns laufstarker Offensivspieler musste nach knapp einer Stunde verletzt den Platz verlassen. „Er hat sich die Mittelhand gebrochen. Nach einem Zweikampf wollte er sich abstützen, dabei ist es passiert. Den Gegenspieler trifft keine Schuld“, erklärte Westers. Wie lange der Dauerrenner den Nottulnern fehlen wird, stand bis gestern Abend noch nicht fest. „Das kann alles zwischen drei Wochen und drei Monaten werden“, vermutet der Nottulner Übungsleiter.

Kurz zuvor war auch Peter Stüve angeschlagen ausgewechselt worden (Westers: „Das ist aber wohl nicht so schlimm“). Kurz nach Schönes Ausscheiden war verabredungsgemäß auch für Kapitän André Kreuz und Mittelfeldstratege Christian Messing Schluss. „Nach diesen vier Wechseln innerhalb von sechs Minuten hatten wir einen Bruch im Spiel“, berichtete der Nottulner Coach. Dennoch hätte Jens Böckmann nach 70 Minuten beinahe seine Farben in Führung geschossen. „Das war eine Riesenchance, denn Jens stand mutterseelenallein acht Meter vor dem Kinderhauser Tor“, trauerte Westers der Großchance nach. Doch auch der Platzherr hätte noch ein Tor erzielen können. In allerletzter Sekunde kam das Leder nach einem Eckball zu einem Kinderhauser, der mit seinem Schuss allerdings nur den auf der Linie stehenden Sebastian Schöne traf.

„Mit den ersten 35 Minuten bin ich sehr zufrieden, denn da standen wir defensiv sehr, sehr gut. Außerdem hätten uns Felix Hesker und Peter Stüve in Führung schießen müssen, doch leider haben sie ihre Möglichkeiten nicht genutzt“, so Roland Westers.

Das nächste Testspiel haben die Nottulner für den kommenden Freitag (17. Februar) ausgemacht: Um 19 Uhr gastieren sie bei Concordia Albachten. Die Concorden sind nach der jüngsten 0:4-Niederlage gegen den SV Dorsten-Hardt Vorletzter in der Landesliga 4. In der Meisterschaft geht es für Grün-Weiß am 26. Februar (Sonntag) wieder um Punkte, wenn das Stiftsdorf-Team im Verfolgerduell beim Lüner SV gastiert.