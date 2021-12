GW Nottuln besiegt SV Mesum in denkwürdiger Partie 5:4

Natürlich darf das einem Trainer nicht passieren. Kurz vor Schluss der Westfalenliga-Partie zwischen GW Nottuln und dem SV Mesum schubste Gäste-Trainer Marcel Langenstroer nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie Nottulns Semih Daglar. Dieser strauchelte und rasselte mit seinem Mitspieler Daniel Feldkamp zusammen, der daraufhin zu Boden ging. Schiedsrichter Leonidas Exuzidis fackelte nicht lange und zeigte dem Mesumer Coach die Rote Karte. Es war der Schlusspunkt in einer denkwürdigen Partie, in der sich die Grün-Weißen am Ende mit 5:4 (4:0) durchsetzten.

„Das war dumm von mir. Ich hätte in dieser Szene natürlich wegbleiben müssen“, bereute Marcel Langenstroer nach der Partie seine Kurzschlussreaktion in der emotional aufgeheizten Schlussphase. Er war angerauscht gekommen, weil er eine Tätlichkeit von Daniel Feldkamp gesehen haben wollte. Die gab es aber nicht. Nottulns Sechser hatte lediglich den Ball, der sich bereits im Aus befunden hatte, noch einmal weggeschlagen. Über das lange Bein fiel dann Christopher Strotmann. Eine Gelbe Karte wegen Zeitverzögerung hätte man dem Nottulner indes durchaus geben können. Doch den Karton sah der SVM-Coach.

Zum verrückten Spiel: In der ersten Halbzeit war der Platzherr gnadenlos effektiv. Daniel Feldkamp mit einem Traumtor aus der Distanz (7.) und Josse Gerick mit einem gefühlvollen Heber nur sechs Minuten später hatten GWN mit 2:0 in Führung gebracht. Die Mesumer steckten jedoch nicht auf und übernahmen das Kommando auf dem Platz. Pech hatte Valentin Ricken, dass sein Schuss nur den Pfosten traf (18.). Und noch mehr Pech hatte der Gast, dass im direkten Gegenzug Semih Daglar nach Zuspiel von Fabian Schöne auf 3:0 stellte (19.). Das fühlte sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Begegnung nach einer Vorentscheidung an. Das Gefühl wurde noch stärker, als Felix Hesker mit dem Treffer zum 4:0 den Pausenstand besorgte.

Nach dem Seitenwechsel kam jedoch ein wildentschlossener Gast auf den Nottulner Kunstrasen zurück. Der gerade erst eingewechselte Elias Strotmann traf nach nur 60 Sekunden zum 1:4, Christopher Strotmann in der 51. Minute zum 2:4. Grün-Weiß bekam jetzt nichts mehr auf die Kette und schwamm minutenlang. Es folgte Minute 67, in der Omar Guetat das 3:4 gelang. Jetzt glaubten die Mesumer noch mehr an das Wunder. Sicherlich hatten viele das 4:4 im Revierderby der Bundesligasaison 2017/18 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 vor Augen. Damals, am 25. November 2017, führte der BVB schon mit 4:0, ehe Naldo in der Nachspielzeit noch zum 4:4 einnickte.

Doch dieser Wahnsinn wiederholte sich am Sonntag im Baumberge-Stadion nicht. Und das lag zunächst einmal an Semih Daglar, der nur 60 Sekunden nach dem Anschlusstreffer der Gäste den Treffer zum 5:3 erzielte.

Allerdings: Die Mesumer gaben immer noch nicht auf. Kevin Grewe war es, der in der 87. Minute erneut den Anschlusstreffer erzielte. 5:4, unfassbar! Der SVM lebte immer noch – eine beeindruckende Moral. Es folgte die Rudelbildung und die Rote Karte gegen Langenstroer. Doch es war noch nicht Schluss. In der dritten Minute der Nachspielzeit flog einmal mehr eine Flanke in den Nottulner Strafraum. GWN-Torhüter Malte Wilmsen warf sich ohne Rücksicht auf Verluste in den ungleichen Kampf mit zwei Gegenspielern. Und der Grün-Weiße siegte: Im allerletzten Moment rettete er gegen den einschussbereiten Jan Walbaum. Sekunden später pfiff der Unparteiische eine Westfalenliga-Partie ab, die in die Geschichtsbücher eingehen wird.

GWN: Wilmsen – Böckmann, Schultewolter, Kreuz, Toka (54. Schrader) – Hesker (84. Klaus), Feldkamp – Gerick, Messing (88. Wenning), Daglar (90.+1 Celebic) – F. Schöne.