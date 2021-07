GW Nottuln bezwingt Bezirksligisten

„Das war ein gelungener Auftakt“, freute sich Stefan Göcke, Trainer der Kreisliga-Handballer von GW Nottuln, nach dem deutlichen 30:18 (10:4)-Erfolg über den TV Borghorst. Auch wenn der Gast aus der Bezirksliga nicht mit voller Kapelle angereist war, musste man den Grün-Weißen bescheinigen, dass sie in den letzten vier Wochen gut gearbeitet haben.

Wie anders war es zu erklären, dass sie in der ersten Hälfte den Gegner förmlich beherrschten. Allen voran Neuzugang Philipp Schwaning im Tor. Der Neuzugang der vergangenen Saison entschärfte gleich elf (!) Würfe. Dazu gesellte sich eine hervorragende Deckung, die mit der nötigen Aggressivität auftrat. So wurde den Gästen früh der Zahn gezogen. Der Lohn war eine deutliche 10:4-Pausenführung. „Es hätten durchaus noch mehr Tore werden können“, führte Göcke Klage auf hohem Niveau und verwies auf einen verworfenen Siebenmeter und zwei bis drei „verdaddelte“ Tempogegenstöße.

Insgesamt aber war es ein imponierender Auftritt seiner Mannschaft, die auch im zweiten Abschnitt nicht nachließ. Das durfte sie auch nicht, denn die Gäste kamen nun besser ins Spiel. Allerdings fanden die Grün-Weißen besonders über die erste und zweite Welle stets die passende Antwort. Hier konnten Florian Poppe (7 Tore) und Linnert Determann (4) ihre Schnelligkeit ausspielen. Auch das Zusammenspiel im Rückraum klappte immer besser, sodass mancher Spielzug zum Erfolg führte. Mit vier Treffern verabschiedete sich David Holzgreve in den Auslandsurlaub. Ein Sonderlob verdiente sich Felix Wottke, der in der Deckung und am Kreis seine Sache gut machte.

Erst als die Grün-Weißen gegen Ende der Partie in der Abwehr unaufmerksam wurden, konnte der Gast etwas Ergebniskosmetik betreiben. Am Ende freuten sich die Nottulner über den deutlichen Auftaktsieg.

„Darauf lässt sich aufbauen“, zeigte sich der GWN-Trainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Besonders die Abwehr war heute unser Paradestück“, lobte er. Einige Spieler weisen zwar noch Trainingsrückstand auf, doch das hat der Trainer im Blick: „Dass nach so langer Pause noch nicht alles rund läuft, ist doch klar. Wir wissen aber genau, woran wir noch arbeiten müssen. In den nächsten Wochen werden wir die Abläufe verfeinern und das Tempospiel forcieren.“

GWN-Tore: Florian Poppe (7), David Holzgreve (4), Linnert Determann (4), Jörg Ruhnke (4), Yannis Frye (4), Carsten Weitkamp (2), Dario Wottke (2), Christoph Bolle (1), Maximilian Halm (1) und Felix Wottke (1).