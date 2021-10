GW Nottuln: Der Platz an der Sonne ist Geschichte

Nottuln

Am vierten Spieltag hat es die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln erwischt: Nach drei Siegen in Serie verloren die Schützlinge von Trainerin Anna Donner auf eigenem Platz mit 0:3 gegen die bis dahin noch punktlose SG Telgte. Durch diese Niederlage rutschten die Grün-Weißen in der Tabelle vom ersten auf den vierten Rang ab.

Von Johannes Oetz