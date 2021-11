GW Nottuln: Diese Niederlage macht Mut

Auf diese Niederlage kann man aufbauen! Obwohl die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln am Samstag beim Spitzenteam SuS Neuenkirchen 09 im sechsten Saisonspiel ihre fünfte Niederlage kassierten, waren die Grün-Weißen nach dem Abpfiff keineswegs am Boden zerstört.

Im Gegenteil. „Wir haben bei der 18:21-Niederlage überhaupt nicht enttäuscht, sondern gezeigt, was wir wirklich können. Das Spiel haben wir erst in den letzten sieben Minuten verloren“, erklärte Nottulns Mannschaftsführerin Sabrina Welp nach dem Abpfiff.

Alle Spielerinnen, so die Kapitänin weiter, hätten befreit aufgespielt und tolle Leistungen gezeigt. Überragend aber agierte Marina Rotermund, die nach der sehr umstrittenen Roten Karte in der Vorwoche extrem motiviert auflief, nie zu stoppen war und insgesamt auf elf Tore kam.

Von Beginn an lief es bei den Gästen im Angriff und in der Abwehr. Der Favorit konnte sich nie absetzen. 3:2 (6. Minute), 7:5 (17.) und 10:7 (25.) hießen etwa die Zwischenstände. Bei einer knappen 11:10-Führung des SuS wurden die Seiten gewechselt.

In den zweiten 30 Minuten gingen die Grün-Weißen nach 33 Minuten gar mit 13:12 in Führung. Wenig später führte Nottuln sogar mit 15:13 (37.) und 17:16 (43.). In dieser Phase kassierten Sabrina Welp und Anna Steinhoff jedoch Zwei-Minuten-Strafen. Mit hohem Kraftaufwand verhinderten es die Gäste, dass die Neuenkirchenerinnen nun davonziehen konnten. In den letzten Minuten war der Kräfteverschleiß dann aber doch so hoch, dass sich der SuS entscheidend mit drei Toren absetzen konnte.

GWN-Betreuer Mika Peters war nach dem Abpfiff stolz auf „seine Mädels“: „Das war eigentlich ein Spiel, das eine Mannschaft mit nur einem Tor Unterschied gewinnt. Das war ein ganz toller Auftritt von uns.“

Tore: Rotermund (11/5), Frie (2), Welp (2), Brochtrop, Bröcking, Faltmann (je 1).