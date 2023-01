GW Nottuln: Dominoeffekt bei Jugendtrainern

In der kommenden Saison werden die Leistungssportmannschaften von GW Nottuln von neuen Coaches trainiert, die in der Fußball-Abteilung allerdings jetzt schon gute Arbeit leisten.

Es ist wie bei diesem Plumpsspiel: Fällt erst einmal ein Dominostein um, dann purzeln schnell die anderen hinterher. Bei den Fußballern von GW Nottuln kennt man dieses Phänomen. Nachdem bekannt wurde, dass Darius Schwering in der kommenden Saison als Co-Trainer für die erste Männermannschaft arbeiten wird, geriet André Bertelsbeck, Sportlicher Leiter der Junioren, ins Schwitzen. Wer trainiert nun bloß die U 19? Jetzt haben die Nottulner eine Lösung gefunden, die Auswirkung auf alle anderen Leistungssportteams hat.

„Wir freuen uns, dass wir nach dem Aufstieg unseres bisherigen U 19-Trainers Darius Schwering in den Seniorenbereich alle Trainerposten der Leistungssportmannschaften besetzen konnten. Wir sind sicher, dass wir auch in der nächsten Saison auf den Trainerbänken sehr gut aufgestellt sein werden. Wir vertrauen unseren Cheftrainern Ingo Plaumann, Robert Schwering junior und Paul Schwering“, schreibt Fußball-Abteilungsleiter Lothar Ullrich in einer Presseinformation.

Ingo Plaumann übernimmt im Sommer die U 19 von Darius Schwering. Foto: Johannes Oetz

Die neue Aufteilung sieht vor, dass der aktuelle U 17-Coach Ingo Plaumann die U 19 von Darius Schwering übernehmen wird. „Ich hätte zwar auch gerne die U 17 weitergemacht, doch war in der neuen Zusammensetzung schnell klar, dass wir in der U 19 einen erfahrenen Trainer benötigen. Dieser Schritt ist daher eine logische Konsequenz“, erklärte Plaumann, der 55 Jahre alt ist. Der B-Lizenz-Inhaber wohnt seit 16 Jahren in Appelhülsen und verfügt über jede Menge Fußball-Erfahrung. Früher trainierte er unter anderem die Senioren von Borussia Darup und die U 19 des VfL Rhede. Seine beiden Söhne spielten zudem in der Bundesliga, Plaumann ist schon weit rumgekommen. „Unser Ziel mit der U 19 wird sein, wieder oben mitzuspielen, falls es mit dem Aufstieg in dieser Saison nichts wird“, sagt der Übungsleiter, der zudem dafür sorgen möchte, dass der Kader der U 19 in Zukunft wieder breiter wird. „Man braucht einen größeren Kader, wenn man oben mitspielen möchte. Gerade in den Wintermonaten fallen doch immer wieder Jungs aus, weil sie krank sind oder muskuläre Probleme haben.“

Wer sein Co-Trainer sein wird, kann Plaumann noch nicht sagen: „Sammy Smaga und Jan Hörr werden den Verein wohl im Sommer verlassen. André Bertelsbeck sucht daher momentan nach Ersatz. Ich werde auf jeden Fall mit den aktuellen Spielern der U 19 ab Anfang Februar Gespräche führen, wer uns erhalten bleiben wird.“

Zehn Spieler werden altersbedingt in die A-Jugend aufsteigen. Robert Schwering muss daher als neuer U 17-Übungsleiter eine neue Mannschaft zusammenstellen. „Darauf freue ich mich aber schon sehr, denn die Truppe wird sehr, sehr gut sein, das zeichnet sich jetzt schon ab“, so der derzeitige U 15-Coach, der zunächst einmal mit seinem Team in dieser Saison noch den Klassenerhalt in der Landesliga klarmachen möchte. „Für mich ist die Übernahme der U 17 der nächste Schritt als Trainer. In diesem Jahrgang geht es immer mehr um taktische Dinge“, erklärt der 22 Jahre alte System-Administrator, der wie Plaumann die B-Lizenz besitzt.

Falls die U 17 in dieser Saison nicht den Aufstieg in die Landesliga schaffen sollte – momentan ist das Team mit fünf Punkten Rückstand auf RW Ahlen Tabellenzweiter – möchte Robert Schwering in der Saison 2023/24 versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Mit welchen Co-Trainern er in die Spielzeit gehen wird, steht momentan noch nicht fest.

Die U 15 schließlich wird nach der laufenden Serie von Paul Schwering übernommen, der noch Co-Trainer der C-Jugend-Truppe ist. „Ich freue mich, dass ich bei dieser Mannschaft meinen ersten Cheftrainer-Posten übernehmen darf. Es war an der Zeit, dass ich meine eigene Mannschaft übernehme“, sagte Paul Schwering, der im November die B-Lizenz erwarb. In den kommenden Monaten möchte er mit seinem Bruder Robert alles dafür tun, dass das Team in der Landesliga bleibt. „Ich denke auch, dass uns das gelingen wird. Wir haben in meinen Augen die beste Mannschaft von den potenziellen Abstiegskandidaten.“ Dass man überhaupt in diese Lage gekommen sei, sei im Verletzungspech begründet. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft so viel Verletzungspech in einer Halbserie hatte wie wir es jetzt hatten. Eigentlich spielen wir richtig guten Fußball, wir kommen da unten raus“, ist sich der 20-Jährige sicher, der sich im dritten Lehrjahr zum Bürokaufmann befindet. Das Trainerteam der U 15 für die Saison 2023/24 ist schon ziemlich komplett. Levi Eigen und Len Schoppmann werden Paul Schwering als Co-Trainer unterstützen. Felix Große-Westermann soll das Team als Athletik-Trainer im körperlichen Bereich weiterbringen.