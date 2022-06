GW Nottuln: Ein neuer Mann fürs Mittelfeld

Will zukünftig für GW Nottuln jubeln – so wie auf diesem Foto noch für SuS Stadtlohn: Mittelfeldspieler Tobias Preckel.

Fußball-Westfalenligist GW Nottuln verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem Mittelfeldspieler Tobias Preckel. Der 23-Jährige kommt von seinem Heimatverein SuS Stadtlohn, für dessen erste Herrenmannschaft er zuletzt in der Bezirksliga spielte.

Der Kontakt zu GW Nottuln kam über Lothar Ullrich zustande, den Chef der GWN-Fußballabteilung. „Tobias möchte in einer höheren Liga spielen“, so Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter der Grün-Weißen. Ein weiterer Grund, so Preckel selbst gegenüber der Münsterland-Zeitung in Ahaus: Für den in Münster lebenden Studenten sind die langen Fahrzeiten zum Training in Stadtlohn zu aufwendig. Nottuln liegt da ganz im Wortsinne näher, und so klopfte der Kicker bei den Grün-Weißen an.

Die luden den 23-Jährigen zum Probetraining ein – danach waren Chefcoach Roland Westers und Co-Trainer Dirk Nottebaum, gleichzeitig Sportlicher Leiter bei GWN, nicht nur von den sportlichen Fähigkeiten des Kandidaten überzeugt. „Tobias ist ein feiner Fußballer, der auch menschlich in das Team passt“, so Nottebaum, der Preckel schon in seiner Zeit als Stützpunkttrainer kennengelernt hatte. Auf dem Spielfeld sieht das Nottulner Trainerteam den Neuzugang im Mittelfeld-Zentrum oder auf den Außenbahnen. „Das macht uns ein Stück weit variabler“, sagt Nottebaum.

Die Westfalenliga ist für Preckel keine unbekannte Größe. Als er 2018 von den A-Junioren der Stadtlohner zu den Senioren wechselte, spielte SuS noch selbst in der Verbandsliga.