GW Nottuln empfängt DJK Mecklenbeck 2

GW Nottuln empfängt am Sonntag die DJK Wacker Mecklenbeck 2. Die Grün-Weißen gehen als klarer Favorit in die Partie.

Die Landesliga-Frauen von GW Nottuln empfangen am Sonntag die DJK Wacker Mecklenbeck 2 im Baumberge-Stadion, Anpfiff ist um 15 Uhr. Die Grün-Weißen gehen als klarer Favorit in die Partie. Das Hinspiel in Münster-Mecklenbeck gewann das Team von Anna Donner deutlich mit 5:0. Aktuell ist Nottuln Tabellendritter, die DJK-Reserve steht mit weniger als halb so viel gesammelten Punkten auf dem drittletzten Platz.