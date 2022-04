GW Nottuln empfängt Erkenschwick

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Drei Tage nach der Heimpartie gegen Borussia Emsdetten empfangen die Westfalenliga-Kicker von GW Nottuln bereits den nächsten Gegner im Baumberge-Stadion. Am heutigen Donnerstag macht die Spvvg Erkenschwick ihre Aufwartung, angepfiffen wird das Nachholspiel um 19 Uhr.

Für GWN-Trainer und Ligakenner Roland Westers ist die Spielvereinigung – für seine Verhältnisse – fast schon eine Wundertüte: „Erkenschwick ist die Mannschaft, die ich am wenigsten kenne, weil ich mit Borussia Emsdetten nie gegen sie gespielt habe.“ Vom „Hörensagen“, vor allem über seine Kontakte mit den Trainerkollegen, weiß der bestens vernetzte Westers natürlich immer noch mehr als genug über den heutigen Gegner: „Erkenschwick ist vor allem in der Offensive überragend besetzt“, verweist der Nottulner Trainer vor allem auf die Knipser Stefan Oerterer, der gemeinsam mit dem Mesumer Christopher Strotmann (je 19 Treffer) die Liga-Torjägerliste anführt, und Finn Wortmann (zwölf Tore). „Da gilt es, 90 Minuten hochkonzentriert zu verteidigen.“

Auf dem Papier ist das heutige Duell das klassische auf Augenhöhe. Die Teams sind Tabellennachbarn, der Sechste Erkenschwick hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto. Das Hinspiel endete 1:1. „Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr zwingend, sondern darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen“, sagt Westers. Was natürlich nicht bedeute, dass man das Spiel nicht so ernst nehme, wie wenn es um Meisterschaft oder Abstieg ginge. Zumal es in Sachen Einstellung nach der Partie am Ostermontag noch deutlich Luft nach oben gebe: „Wir müssen deutlich mutiger spielen als in der ersten Halbzeit gegen Emsdetten.“

Personell sieht es aktuell sehr mau aus beim Baumberge-Verein: Fabian Schöne, der gegen die Borussia früh ausgewechselt werden musste, fehlt heute – ebenso wie die gleichfalls noch verletzten Dickens Toka und Tim Bröcking, der angeschlagene Christian Messing, der privat verhinderte Friedrich Schultewolter und Felix Hesker, der sich gegen Emsdetten die fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird auch Jens Böckmann weiter aussetzen müssen, fraglich sind auch die Einsätze der ebenfalls noch angeschlagenen Daniel Feldkamp und Sebastian Schöne.