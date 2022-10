GW Nottuln empfängt Espelkamp

GW Nottuln empfängt den FC Preußen Espelkamp – eine Mannschaft, an die Grün-Weiß eher ungute Erinnerungen hat.

An die letzten beiden Partien gegen Espelkamp – hier Oliver Leifken (am Ball) im Heimspiel gegen die Preußen – haben die Nottulner eher ungute Erinnerungen.

Die Westfalenliga-Kicker von GW Nottuln empfangen am Sonntag um 15 Uhr den FC Preußen Espelkamp im Baumberge-Stadion. Eine Mannschaft, an die Grün-Weiß eher ungute Erinnerungen hat.

Denn beide Partien der vergangenen Saison verloren die Nottulner, obwohl sie beide Male auf der Siegerstraße gewesen waren. Im ersten Spiel brachte Dickens Toka die Hausherren von GWN mit 1:0 in Führung. Doch nach der Pause brachen bei den Nottulnern alle Dämme. Nichts lief mehr, und nach drei Gegentoren mussten sie die drei Punkte fahren lassen – mit den Preußen nach Espelkamp.

Dort sah es im Rückspiel ebenfalls lange gut aus für Grün-Weiß. Nach dem 1:0 durch Georg Schrader und dem 2:1 durch Oliver Leifken fuhren die Gäste bis zur 84. Minute auf der Siegerstraße, ehe ein Eigentor ausgerechnet von Dickens Toka die Wende einleitete – am Ende verlor GWN erneut. Was Nottulns Trainer heute aber nicht mehr umtreibt: „Das war das letzte Saisonspiel, da war bei beiden Teams nicht mehr das notwendige Feuer drin“, sagt Roland Westers.

In der aktuellen Tabelle haben die Baumberge-Kicker drei Punkte mehr auf dem Konto als die Ostwestfalen, die noch dazu eine Partie mehr absolviert haben. „Das Spiel sollten wir allein schon deshalb gewinnen“, so Westers, der den Abstand auf Espelkamp am Sonntag vergrößern möchte.

Die vergangene Spielzeit hatten die Preußen auf Platz drei abgeschlossen, neun Punkte mehr gesammelt als die Grün-Weißen. Warum es jetzt nicht mehr so läuft beim Team aus dem Kreis Minden-Lübbecke? „Espelkamp hat seit einiger Zeit größere Personalprobleme“, weiß Westers.

Anders als dessen eigenes Team: Definitiv ausfallen wird am Sonntag nur der weiter verletzte Finn Köhler, voraussichtlich fehlt auch der angeschlagene Fabian Kemper.