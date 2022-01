GW Nottuln empfängt HC Ibbenbüren

Im Heimspiel gegen den 1. HC Ibbenbüren ist GW Nottuln am Sonntag klarer Außenseiter. Doch der Trainer des Tabellenletzten sieht sein Team im Aufwärtstrend.

Soll am Sonntag auf Halblinks für Druck sorgen: Kim Frie.

Ein klares Konzept sieht anders aus. Während aufgrund steigender Corona-Inzidenzzahlen der Handball in einigen Spielklassen Pause macht, geht es in anderen munter weiter. Unabhängig davon können Spiele entweder verlegt oder dennoch gespielt werden, wenn sich beide Mannschaften darauf einigen.

Diese Regelung gilt allerdings nur für die Spielklassen ab Landesliga aufwärts. Auf Kreisebene ist bereits Feierabend, wenn nur eine Mannschaft nicht antreten will.

„Das grenzt fast schon an Wettbewerbsverzerrung“, kann Jörg Schüller, Trainer der Nottulner Landesliga-Handballerinnen, das Durcheinander nicht verstehen. „Ich hätte mir eine klare Regelung gewünscht“, ärgert er sich. „In unserem kleinen Kader beispielsweise wären wir bereits bei drei Corona-Fällen nur noch mit neun Spielerinnen dabei, während die Mannschaften mit wesentlich größerem Kader solche Ausfälle leicht kompensieren könnten. Wenn der Gegner nicht zustimmt, müssten wir spielen.“

Am kommenden Sonntag, 23. Januar, wird gespielt. Um 16.30 Uhr erwarten die Handballerinnen der DJK GW Nottuln in der Sporthalle am Wellenbad den 1. HC Ibbenbüren zum Landesliga-Meisterschaftsspiel. Als Tabellen-Schlusslicht gehen die Schützlinge von Jörg Schüller gegen den Fünften allerdings als klarer Außenseiter ins Rennen.

„ »So weit weg von der Landesliga ist die Mannschaft nicht.« “ Jörg Schüller

Zu allem Unglück wird der Trainer am kommenden Sonntag auf der Bank fehlen, weil er zur gleichen Zeit bei einer anderen Partie als Schiedsrichter gefordert ist. „Vielleicht fällt das Spiel aus“, ist seine letzte Hoffnung. Andernfalls soll Betreuer Mika Peters das Kommando auf der Nottulner Bank übernehmen.

Gegen Ibbenbüren wird Sabrina Uhlig ihr Debüt im Nottulner Dress geben. Sie soll auf Halbrechts dem Rückraum der Grün-Weißen zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. „Mit Sabrina habe ich endlich mehr Möglichkeiten“, freut sich Jörg Schüller über Alternativen in der zweiten Reihe. Marina Rotermund wird auf die linke Seite wechseln und soll sich dort mit Kim Frie abwechseln. In den Mittelaufbau beorderte der Trainer Lena Brochtrop und Lea Kullmann. Zusammen mit Kreisläuferin Sabrina Welp braut sich bei den Grün-Weißen durchaus etwas zusammen.

Der Trainer verfolgt ein Konzept, das die Mannschaft im Positionsangriff variabler und damit weniger ausrechenbar macht. In vielen Einzelgesprächen und intensiver Trainingsarbeit konnte er die Mannschaft von seiner „Handballphilosophie“ überzeugen.

„Im Training klappt das schon sehr gut“, blickt Jörg Schüller der weiteren Entwicklung seiner Mannschaft zuversichtlich entgegen. „So weit weg von der Landesliga ist die Mannschaft nicht“, sieht er durchaus Perspektiven. „Die Mannschaft muss es nur noch umsetzen. Das ganze ist eine reine Kopfsache.“

Ob der Nottulner Trainer am Sonntag gegen Ibbenbüren seinen ganzen Kader aufbieten kann, ist noch nicht sicher. Lea Kullmann, Anna Steinhoff, Anna Koch und Sabrina Welp konnten in dieser Woche nur eingeschränkt oder gar nicht (Welp) trainieren.