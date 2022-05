GW Nottuln empfängt Schlusslicht Bielefeld

Die Westfalenliga-Kicker von GW Nottuln zeigen in dieser Saison oft zwei Gesichter – das gute in den zweiten 45 Minuten und das nicht so gute in den ersten. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. In Sinsen am vergangenen Sonntag ging es nicht gut. Zur Pause lagen die Grün-Weißen nach gewohnt mauer Vorstellung mit 0:2 zurück und verloren trotz Steigerung nach Wiederanpfiff am Ende 0:3.

„Da haben wir einiges wiedergutzumachen“, sagt Trainer Roland Westers vor dem nächsten Ligaspiel, das am Sonntag um 15 Uhr im eigenen Stadion gegen den VfB Fichte Bielefeld angepfiffen wird. „Da müssen wir uns von einer ganz anderen Seite zeigen.“ Soll heißen: Von Anfang an.

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus dem Ostwestfälischen, dessen Abstieg bereits feststeht, sind die Nottulner, selbst Tabellensiebter, klarer Favorit. Im Hinspiel hatten sie es allerdings spannend gemacht. Mit 0:2 lag die Westers-Elf zur Pause zurück, danach sorgten zwei Tore von Semih Daglar und eines von Oliver Leifken noch für die Wende. „Da haben wir eine sehr schwache erste Halbzeit gezeigt“, erinnert sich der Trainer.

Der Kader der Gastgeber weist weiterhin einige Löcher auf. Friedrich Schultewolter ist wieder verletzt, Dickens Toka, Tim Bröcking und Fabian Schöne sind es weiterhin. Vielleicht zurück im Kader ist Sebastian Schöne, der vergangene Woche schon für die zweite Mannschaft der Nottulner auf dem Platz stand.