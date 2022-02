GW Nottuln empfängt TB Burgsteinfurt

Am Sonntag, 16. Januar, empfangen die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln nach längerer Pause den TB Burgsteinfurt 2 in der Sporthalle am Wellenbad zum Nachholspiel.

„Wir treffen auf eine körperlich sehr starke Mannschaft“, weiß GWN-Trainer Stefan Göcke. „Besonders auf die groß gewachsenen Rückraumschützen müssen wir ein Auge haben“, erinnert sich der Coach der Baumberge-Sieben an das Hinspiel, wo seine Mannschaft erhebliche Probleme mit der TB-Mannschaft hatte.

Die Burgsteinfurter Truppe um Spielmacher Stephan Kretzschmar ist eine Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen Spielern. Dennoch konnten die stark ersatzgeschwächten Nottulner das Hinspiel in Burgsteinfurt knapp mit 33:32 für sich entscheiden.

Mit einer ausgeglichenen Punktebilanz von 6:6 Zählern rangieren die Gäste aktuell auf Platz fünf in der Kreisliga-Tabelle, allerdings nach Minuspunkten nur zwei Punkte hinter den Grün-Weißen, die als Spitzenreiter mit 12:4 Punkten bereits zwei Spiele mehr absolviert haben als die Burgsteinfurter.

„Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen“, warnt Nottulns Trainer Göcke vor den spielstarken Gästen. „Schließlich kann in dieser ausgeglichen besetzten Liga jeder jeden schlagen.“

Viel wird am Sonntag auf die Nottulner Abwehr ankommen. „Wir müssen versuchen, in der Deckung gut zu stehen und die Gäste mit der ersten und zweiten Welle auszukontern“, lautet Göckes Schlachtplan für das erste Heimspiel in 2022. „Und aus dem gebundenen Spiel müssen wir unsere Rückraumschützen in Position bringen.“

Fehlen werden den Grün-Weißen am Sonntag Lennart Determann (Studium), Maximilian Halm (Schulter) und Kapitän Dario Wottke (Verletzung). Anwurf ist um 16.30 Uhr.