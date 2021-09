GW Nottuln entführt einen Punkt

Auch am vierten Spieltag blieb GW Nottuln unbesiegt: Nach 93 Minuten trennte sich der heimische Fußball-Westfalenligist mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden von Gastgeber Spielvereinigung Erkenschwick.

Dickens Toka schaltete sich auch in Erkenschwick immer wieder ins Nottulner Angriffsspiel mit ein.

Nottulns Trainer Yannick Gieseler hatte vor der Partie davor gewarnt, dass der Platzherr deutlich besser als sein Tabellenstand sei. Gieselers Einschätzung bestätigte sich.

Für den Tabellenzweiten aus den Baumbergen begann die Partie beim Schlusslicht eigentlich perfekt, denn schon nach vier Minuten lagen die Grün-Weißen in Führung. Nach einer Flanke von Oliver Leifken traf Christoph Kasak in die eigenen Maschen.

Der Treffer gab den Grün-Weißen jedoch keine zusätzliche Sicherheit. Im Gegenteil: Erkenschwick hatte die Partie im Griff und vergab bis zur Pause zwei Großchancen.

In die zweiten 45 Minuten startete die Spielvereinigung besser. Als GWN-Kapitän André Kreuz in der 51. Minute einen Zweikampf mit Finn Wortmann führte und dieser zu Boden ging, entschied Schiedsrichterin Anna-Lena Weiss auf Strafstoß. „Ich muss mir die Szene noch einmal anschauen. Ich fand nicht, dass es ein eindeutiges Foulspiel war“, sagte Gieseler. Jan-Philipp Binias war es egal, ob der Elfer berechtigt war: Er lief an und traf zum Ausgleich.

Im Anschluss bemühten sich beide Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen. Während der Gastgeber zwei weitere Großchancen nicht nutzen konnte, scheiterten auf Nottulner Seite Oliver Leifken, Felix Hesker und Tim Bröcking in aussichtsreicher Position. Die allerletzte Möglichkeit, noch das 2:1 zu markieren, hatten dann die Gäste: In der dritten Minute der Nachspielzeit bot sich Grün-Weiß eine 4:3-Überzahlsituation, die die Nottulner jedoch schlecht ausspielten.

„Unterm Strich ist das Unentschieden leistungsgerecht. Wir sind nicht betrübt, denn einen Punkt in Erkenschwick zu holen ist nicht so schlecht. Dieser Gegner ist wahrlich kein Kanonenfutter“, sagte Yannick Gieseler abschließend.

GWN: Hunnewinkel – Toka, Wenning, Kreuz (79. Scholdei), Böckmann – Hesker, Schöne – Leifken, Messing, Daglar (66. Schultewolter) – Bröcking

Tore: 0:1 Kasak (4./ET), 1:1 Binias (51.).