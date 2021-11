GW Nottuln erwischt gebrauchten Tag

„Die Jungs haben einen gebrauchten Tag erwischt“, wollte Nottulns Co-Trainer Beno Frye die unglückliche 21:22-Niederlage nicht schönreden. Zugleich riss damit auch seine Erfolgsserie als ungeschlagener Vertreter des erkrankten Übungsleiters Stefan Göcke.

In der ersten Halbzeit sah es anfangs noch recht gut aus, doch mit der Zeit fiel dem Angriff immer weniger ein und die Akteure liefen sich ein ums andere Mal in der gegnerischen Deckung fest. Beim 12:12 zur Pause war ein Drei-Tore-Vorsprung aufgezehrt.

Im zweiten Durchgang nutzten die quirligen Angreifer der Gastgeber immer wieder Lücken in der Nottulner Deckung und gingen mit drei Toren in Führung. Doch der Wille der Grün-Weißen, aus Vreden etwas Zählbares mitzunehmen, blieb ungebrochen. Am Ende war neben umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen vor allem die Tatsache spielentscheidend, dass mangels Wechselmöglichkeiten die Kräfte schwanden. „Insgesamt haben wir eine unglückliche Niederlage kassiert“, spendete Beno Frye seiner Rumpftruppe Trost. „Die Mannschaft musste schon im dritten Spiel nacheinander mit nur zwei oder drei Auswechselspielern auskommen. Dafür gebührt ihr Respekt. Jetzt richten wir das Augenmerk auf das Spiel gegen den SV Adler Münster 2.“ Am kommenden Sonntag (14. November) genießen die Grün-Weißen gegen den Tabellenletzten Heimrecht. Die Münsteraner unterlagen am Samstag in eigener Halle dem TB Burgsteinfurt mit 27:30.



Tore: Yannis Frye (6/2), Florian Poppe (6), David Holzgreve (3), Jörg Ruhnke (2), Linnert Determann (1), Pascal Dietze (1), Dario Wottke (1), Felix Wottke (1).