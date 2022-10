GW Nottuln feiert Kantersieg in Telgte

Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln haben etwas für ihr Torverhältnis getan: Am Sonntag feierten die Grün-Weißen einen 9:0-Sieg beim Tabellenvorletzten SG Telgte.

Da Spitzenreiter Union Wessum beim SV Langenhorst-Welbergen über ein 2:2 nicht hinauskam und der Tabellenzweite Arminia Ibbenbüren überraschend mit 1:2 beim TuS Recke verlor, rückte die Tabellenspitze wieder enger zusammen. Der Dritte Nottuln lauert nun nur noch einen Punkt hinter Wessum.

„Wir wussten schon vorher, dass Telgte momentan große Personalsorgen hat. Viele Spielerinnen sind verletzt. Deshalb verloren sie auch eine Woche zuvor in Emsdetten mit 0:8“, berichtete Nottulns Co-Trainer Matthias Feitscher. Die Grün-Weißen nahmen sich ein gutes Beispiel an den Borussia-Damen und feierten ebenfalls einen Kantersieg.

Bereits nach 27 Sekunden brachte Sophie Ahlers ihre Farben in Führung. In der vierten Minute erhöhte Josefine Höppener auf 2:0. Spätestens mit dem zweiten Treffer von Sophie Ahlers in der 10. Minute war die Partie endgültig entschieden.

Die GWN-Tore erzielten: Sophie Ahlers (2), Josefine Höppener (2), Shalia Beckers (2), Maike Austrup, Sandra Schäfer sowie ein Eigentor.