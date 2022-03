GW Nottuln gastiert bei SuS Stadtlohn

Nach satten 13 Wochen Spielpause gastiert GW Nottuln bei SuS Stadtlohn. Das Hinspiel gewannen die Grün-Weißen deutlich, doch in der gegnerischen Halle werden die Trauben höher hängen.

Auf seine Tore ist in der Regel Verlass: Jörg Ruhnke von Grün-Weiß Nottuln.

Die Kreisliga-Handballer der DJK Grün-Weiß Nottuln haben ihr letztes Spiel am 11. Dezember 2021 absolviert. Mit 29:26 wurde das Spiel beim VfL Ahaus gewonnen und mit 12:4 Punkten aus acht Spielen der erste Tabellenplatz erobert. Allerdings liegt der TV Vreden 2 mit zwei Spielen weniger in Lauerstellung und hat erst zwei Minuspunkte auf seinem Konto.

Am Samstag geht es nun nach 13-wöchiger Pause für die Mannschaft um Trainer Stefan Göcke um 19 Uhr zum Tabellendritten SuS Stadtlohn, den man nach deutlicher Steigerung in der zweiten Hälfte mit 33:22 schlagen konnte. Allerdings hängen in der Stadtlohner Halle die Trauben stets hoch für die Gästeteams.

Corona erschwert das Training

„Wir befinden uns seit drei Wochen wieder im Training. Extraeinheiten fielen leider wegen Corona-Fällen aus“, sagt Göcke. Der Trainer, der nach überstandener Bandscheiben-OP erst in dieser Woche wieder auf der Kommandobrücke erschien, sieht sein Team noch nicht auf dem Stand wie vor Weihnachten.

Zudem hat Corona ein Loch in den Kader gerissen. Inzwischen befinden sich vier Akteure in Quarantäne. „Die Einschläge kommen näher. Von einer ordentlichen Vorbereitung kann man kaum sprechen. Aber wir nehmen die Situation so, wie sie ist. Wir wollen uns gut verkaufen und möglichst zwei Punkte holen.“

Angesichts der Tatsache, dass mit Maximilian Halm (Schulter), David Holzgreve (erkrankt) und Florian Poppe (Urlaub) beinahe die komplette linke Seite wegbricht, wird die Partie bei SuS ein ambitioniertes Unterfangen.

Auf die Nottulner Rückraumschützen Carsten Weitkamp und Jörg Ruhnke wartet jedenfalls viel Arbeit. Der Kader der Grün-Weißen gleicht zurzeit einer Wundertüte. Wer die Reise nach Stadtlohn mitmacht, zeigt sich erst am Samstagmorgen nach den Schnelltests.