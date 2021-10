GW Nottuln geht in Wettringen unter

Hätte das Spiel nur eine Halbzeit lang gedauert, und dann auch noch die zweite, wären die Frauen von GW Nottuln ganz gut weggekommen in Wettringen. So indes musste das Team in eine deftige 12:25-Niederlage einwilligen.

In der zweiten Halbzeit lief‘s: Nach der Pause konnte sich Sabrina Welp – wie überhaupt all ihre Mannschaftskameradinnen – besser in Szene setzen und insgesamt fünf Treffer beisteuern.

Eine ordentliche Abreibung gab es für die Landesliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln im Nachholspiel beim SC Vorwärts Wettringen. Nach einer völlig verschlafenen ersten Spielhälfte unterlagen die Nottulnerinnen deutlich mit 12:25 (3:14).

Eine Halbzeit zum Vergessen

Die Gastgeberinnen waren darauf aus, nach dem verkorksten Saisonstart endlich die ersten Punkte einzufahren. Das zeigte sich nicht zuletzt an der voll besetzten Bank, während die Grün-Weißen nur dreimal wechseln konnten.

„Bei uns lief in der ersten Hälfte überhaupt nichts zusammen“, berichtet Mannschaftsbetreuer Mika Peters. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, waren total hibbelig und nervös. Im Angriff haben wir keine Lösungen gefunden und schwach abgeschlossen. Dadurch haben uns allein die vielen Gegenstöße das Genick gebrochen.“

Das Resultat: Erst beim Stande von 0:10 (21.) gelang das erste Tor durch Anne Bröcking. Beim Wechsel lagen die Nottulnerinnen bereits aussichtslos mit 3:14 im Hintertreffen.

Re-Start in der Pause

In der Pause schwor sich die Mannschaft darauf ein, sich unbedingt anders zu präsentieren. Und das gelang ihr auch. Mit Anna Koch im Mittelaufbau kam Ruhe und Struktur ins Spiel. Marina Rotermund gewann ihr Selbstvertrauen zurück und Kreisläuferin Sabrina Welp bekam endlich brauchbare Bälle. So konnten die Grün-Weißen die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten, unterlagen hier nur mit 9:11. An der Niederlage gab es freilich nichts mehr zu rütteln – Endstand 12:25.

Zwei Chancen zur Wiedergutmachung

An den kommenden beiden Wochenenden bieten sich Grün-Weiß die wohl größten Chancen zur Wiedergutmachung, die Landesliga-Staffel 3 momentan zu bieten hat: Am Samstag ab 17.30 Uhr geht es für das Team zunächst zum TuS Recke, dem punktlosen Schlusslicht der Liga, das seine Begegnungen im Schnitt mit 22:30 verliert. Am Sonntag darauf kommt der TB Burgsteinfurt in die Sporthalle Nottuln. Die Gäste in spe sind ebenfalls noch ohne Punkte und kassierten bis dato ähnlich deutliche Niederlagen wie Recke.

GWN-Tore: Sabrina Welp (5), Marina Rotermund (3/1), Anne Bröcking (2), Kim Frie (1), Lena Brochtrup (1).