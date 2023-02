GW Nottuln gewinnt Zitterpartie

Die letzte Aktion: Roxels beste Torschützin führt noch einen Freiwurf aus, der aber in der Mauer hängen bleibt. Anschließend konnten die in schwarz gekleideten Grün-Weißen jubeln.

Am zweiten Spieltag der Frauen-Münsterlandliga hatte GW Nottuln knapp mit 25:26 bei der Reserve des BSV Roxel verloren. Am Sonntag drehten die Grün-Weißen im Rückspiel den Spieß um und siegten vor eigenem Publikum ebenso knapp mit 20:19 (8:10). Der Abwärtstrend von zwei Niederlagen in Folge konnte damit gestoppt werden.

Dennoch: In den hektischen Schlussminuten hätte sich das Blatt auch noch gegen die Nottulnerinnen wenden können. Nach 57 Minuten sah GWN bei einer 20:17-Führung eigentlich wie der sichere Sieger aus. Doch Roxel traf nach 57:41 Minuten zum 20:18. GWN-Trainer Benedikt Hofbauer nahm eine Auszeit und stellte sein Team noch einmal auf die letzten 139 Sekunden ein. Vergebens: GWN verwarf und der BSV verkürzte nach 58:13 Minuten auf 19:20. Die letzten Sekunden wurden zu einer grün-weißen Zitterpartie, die letztlich gut für die Gastgeberinnen ausging.

„ Abstiegskampf ist nie schön. “ Nottulns Trainer Benedikt Hofbauer

Hofbauer atmete nach dem Abpfiff erst einmal tief durch: „Abstiegskampf ist nie schön. Leider haben wir heute nie unser Level erreicht. Immerhin haben wir auch das dritte Heimspiel in diesem Jahr gewonnen und den Rückstand auf den Tabellensechsten Roxel auf vier Punkte verkürzt.“

In der ersten Halbzeit hatte der Nottulner Coach ein schwaches Spiel gesehen: „Das war destruktiver Handball. Die konnten nicht und wir wollten nicht.“ Mit einer 10:8-Gästeführung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Nottulnerinnen und lagen alsbald in Führung. Mehr als zwei Tore konnten sich die Grün-Weißen aber nie absetzen. Bis zur 52. Minute, als Sabrina Uhlig zum 20:17 traf. Doch das Tor sollte noch nicht der berühmte Deckel gewesen sein . . .

Tore: Sabrina Uhlig (6/4), Marina Rotermund (5), Leandra Rohkemper (3), Leni Warmeling (3), Maxima Faltmann (2), Anna Koch (1).