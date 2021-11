GW Nottuln hadert mit den Schiris

„Das Spiel müssen wir gewinnen“, war man sich im Lager der Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln vor dem Heimspiel gegen den TB Burgsteinfurt einig. Doch es kam anders: Die ersatzgeschwächten Grün-Weißen unterlagen gegen den als Tabellenletzter angereisten TBB mit 18:22.

Die Gäste kreuzten im Stiftsdorf nach bisher fünf Spielen mit überwiegend deutlichen Niederlagen auf. Nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit führten die Grün-Weißen, die auf Lena Brochtrup und Sanja Nieborg verzichten mussten, dennoch mit 10:7. Es schien, als ob GWN die Favoritenrolle erfüllen können würde.

Das Schicksal ereilte die Gastgeberinnen allerdings in der 36. Minute. Nach einem Foul bedachten die Unparteiischen Marina Rotermund mit der Roten Karte. Die Schiedsrichter wollten in dieser Szene eine gesundheitsgefährdende Aktion durch einen Schubser während der Wurfausführung gesehen haben. Völlig konsterniert musste Nottulns torgefährliche Angreiferin daraufhin den Platz verlassen. Von diesem Schock sollten sich die Gastgeberinnen nicht mehr erholen.

Hatte bis dahin alles nach einem zweiten doppelten Punktgewinn der GWN-Damen ausgeschaut, so wendete sich nun das Blatt. Ihrer einzig torgefährlichen Rückraumspielerin beraubt, zeigten sich die Nottulnerinnen in der Folgezeit völlig neben der Spur, leisteten sich zahlreiche Abspielfehler und brachten so die Gäste zurück ins Spiel. Während deren Selbstvertrauen immer weiter stieg, sank das der Gastgeberinnen mehr und mehr in den Keller. Innerhalb weniger Minuten schmolz der Vier-Tore-Vorsprung zusammen. Nun übernahmen die Burgsteinfurterinnen das Kommando auf dem Platz.

In einer Auszeit versuchten Nottulns Betreuer Mika Peters zusammen mit Kapitänin Sabrina Welp noch einmal, die Nerven der Spielerinnen zu beruhigen – doch der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Ganze acht Treffer gelangen den Grün-Weißen in Durchgang zwei, während der TBB gegen die immer lückenhaftere GWN-Abwehr 15 Mal erfolgreich war.

„Auswärtssieg, Auswärtssieg“, jubelten die Gäste, während Mika Peters die Mannschaft zusammenrief und Trost spendete. „Die Rote Karte war der Knackpunkt im Spiel. Meiner Meinung nach war diese Bestrafung zu hart“, befand er.

Tore: Sabrina Welp (8), Maike Eckhardt (5), Marina Rotermund (2), Anna Kock (2) und Maxima Faltmann (1).