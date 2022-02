GW Nottuln hat sich für die kommende Saison aufgestellt

Jugendkoordinator André Bertelsbeck und Lothar Ullrich, Fußball-Abteilungsleiter von GW Nottuln, haben die Rahmenbedingungen für die kommende Saison im Nachwuchsbereich festgezurrt.

Darius Schwering geht im Sommer in seine zweite Saison als Trainer der A-Junioren. „Ich habe weiter Lust drauf“, sagt der 26-Jährige auf Nachfrage der WN. „Ich glaube, dass wir mit unserer Entwicklung noch nicht am Ende sind.“ Die U 19 steht aktuell in der Bezirksliga auf dem vierten Platz, mit drei Punkten Rückstand auf den VfL Senden. „Nach der Niederlage vorvergangene Woche in Senden müssen wir auf Schützenhilfe von außen hoffen“, sagt Schwering zu den Aufstiegschancen.

Zur Seite stehen ihm in seinem Trainerteam Daniel Pilkewitz und Jan Hörr, der zurzeit noch die U 17 betreut. Ralf Kemper wird dem Team für besondere Aufgaben weiterhin zur Verfügung stehen. „Ich werde im Sommer sechs Jahre die B-Jugend trainiert haben und möchte jetzt den nächsten Schritt machen“, sagt Hörr.

Der 24-Jährige wird seinem Nachfolger ein bestelltes Feld hinterlassen, vielleicht sogar den Meistertitel in der Kreisliga und ein Team in der Bezirksliga. Im Kreis-Oberhaus ist die U 17 von Grün-Weiß nach der Hinrunde Spitzenreiter.

In der kommenden Spielzeit, ob nun in der Bezirksliga oder doch weiter in der Kreisliga A, werden die B-Junioren von Ingo Plaumann betreut. Der 55-Jährige, der ursprünglich aus dem Kreis Recklinghausen stammt, wohnt seit zwölf Jahren in Appelhülsen, coachte unter anderem schon die Senioren von Borussia Darup und zuletzt die U 19 des VfL Rhede. André Bertelsbeck, ein alter Bekannter Plaumanns, hatte diesen vor einiger Zeit gefragt, ob er sich ein Engagement im GWN-Jugendbereich vorstellen könne. „Wir sind in der Kaderzusammenstellung schon recht weit“, so Plaumann, der als aktiver Jugendspieler – Anekdote am Rande – mit einem späteren Weltmeister auf dem Platz stand: mit Olaf Thon in den 1980er-Jahren bei den B-Junioren von Schalke 04.

Die Nottulner U 15 wird weiterhin hauptverantwortlich von Robert Schwering in Kooperation mit seinem Bruder Paul und Felix Große-Westermann betreut. Als Athletiktrainer kommt Aaron Höing hinzu.

„Bei der U 13 sind wir in abschließenden Gesprächen mit dem bisherigen Coach Peter Arning, den wir weiterhin sehr gerne mit seinen bisherigen Aufgaben weiterverpflichten möchten“, so GWN-Abteilungsleiter Lothar Ullrich.