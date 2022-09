GW Nottuln II ist chancenlos

Das Baumberge-Derby in der Kreisliga A 2 wurde zu einer sehr einseitigen Angelegenheit. Der VfL Billerbeck ließ der Nottulner Reserve nicht den Hauch einer Chance und siegte verdient mit 3:0 (3:0).

Auch Aaron Höing streckte sich am Sonntag in Billerbeck oft vergebens.

„Wir konnten nie Druck aufbauen, leisteten uns zahlreiche individuelle Fehler und hatten gefühlt keinen einzigen Torschuss.“ Somit hat GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif am Dienstag beim Training eine Menge zu analysieren, nachdem er sich nach der Schlappe am Sonntag „erst einmal den Mund abgewischt“ hatte. Nottuln war ohne Stürmer angereist, hatte keinen Torwart dabei und besaß in Feldspieler Carlo Schürmann als Aushilfskeeper noch seinen besten Mann. Zwei Tore nach Standards durch Julien Balzer (12. Minute) und Lukas Zumbülte (17.) sorgten rasch für klare Verhältnisse, das Kontertor durch Diyar Özden (29.) war für Abdul-Latif „gerade auswärts völlig überflüssig“.