GW Nottuln II verliert das Ortsderby gegen Darup

Auf dem Papier lag die Favoritenrolle im Derby zwischen dem Tabellensiebten GW Nottuln 2 und dem 13. Borussia Darup bei den Nottulnern. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch dank eines langsam wieder breiter werdenden Kaders gingen die Grün-Weißen selbstbewusst in die Partie. Nach 90 Minuten standen GWN-Trainer Mario Popp und sein Team allerdings mit leeren Händen da. Mit 1:3 (0:1) verloren sie ihr Heimspiel am 21. Spieltag.

Nottulns Anschluss fällt zu spät

Der Plan, nicht wie im Hinspiel in Rückstand zu geraten, wurde durch einen Fehler im Aufbauspiel bereits nach fünf Minuten durchkreuzt. „Dabei hatten wir vor dem Gegentor selbst die Chance zur Führung“, ärgerte sich Popp. Doch der Ball von Hannes Krüdewagen sprang nur an den Innenpfosten und von da wieder zurück ins Feld.

In einem ausgeglichenen Spiel stand den Gastgebern kurz nach der Pause erneut das Aluminium im Weg: Nach einem Schuss von Tom Overmann landete die Kugel aus elf Metern an der Latte. „Wir hatten einige Hochkaräter, aber Darup hatte auch seine Chancen, das muss man zugeben“, war der Sieg für den Coach nicht unverdient. Eine nutzten die Gäste nur wenige Minuten nach dem Lattentreffer zum 0:2 (58.). Und auch dem 0:3 in der 73. Minute ging eine eigene Gelegenheit zum Anschluss durch Krüdewagen voraus. „Unser Treffer ist einfach zu spät gefallen, um noch etwas zu drehen“, zuckte Popp mit den Schultern. Eine Hereingabe von links versenkte Krüdewagen im Tor (80.) „Machen wir die Tore selbst, läuft das Spiel anders. Aber der Gegner hat clever auf unsere Fehler gewartet, die Niederlage müssen wir so akzeptieren.“