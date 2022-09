GW Nottuln im Abschluss eiskalt

Nach zwei Remis zum Auftakt gelang Fußball-Westfalenligist GW Nottuln am Freitagabend der dritte Sieg in Folge: Mit 6:3 (2:1) setzten sich die Grün-Weißen bei Rot-Weiß Deuten durch.

Brachte seine Farben nach neun Minuten in Führung: Nottulns Kapitän André Kreuz (l.).

Fußball-Westfalenligist GW Nottuln erfüllte im vorgezogenen Meisterschaftsspiel am Freitagabend die Pflicht: Mit 6:3 (2:1) setzten sich die Grün-Weißen beim Schlusslicht Rot-Weiß Deuten durch und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe. Es war der dritte Dreier in Folge.

Nottulns Trainer Roland Westers fasste die Partie anschließend kurz zusammen: „Beide Teams hatten eine überragende Chancenverwertung. Es wurden insgesamt zehn Schüsse auf die beiden Tore abgegeben, neun davon waren Treffer. An der defensiven Stabilität müssen wir allerdings noch etwas länger arbeiten.“

Die Grün-Weißen hatten von Beginn an die Spielkontrolle und gingen in Minute neun nach einer kurz ausgeführten Ecke in Führung: Semih Daglar spielte auf Felix Hesker, der den Ball auf den zweiten Pfosten flankte. Dort lauerte GWN-Kapitän André Kreuz, der zum 1:0 einnickte.

Der Gast blieb zwar überlegen, doch aus dem Nichts gelang Deuten durch einen Fernschuss von Hendrik Löbler der Ausgleich (20.). „Über dieses Tor habe ich mich schon geärgert, denn ich hatte vor seinem guten Abschluss ausdrücklich gewarnt. Den darf man einfach nicht schießen lassen“, sagte Westers.

Nottuln ging dennoch mit einer Führung in die Pause: In der 40. Minute zog Daglar zwei Gegenspieler auf sich, passte zu Dickens Toka, der nach innen flankte und in Fabian Schöne einen dankbaren Abnehmer fand.

Direkt nach dem Wiederanpfiff zeigten die Grün-Weißen, dass sie in der Defensive noch Luft nach oben haben. Zunächst traf Dennis Drepper zum 2:2 (53.), dann unterlief Friedrich Schultewolter ein unglückliches Eigentor zum 3:2 für Deuten (67.).

Doch die Nottulner stecken in dieser Saison Rückschläge besser weg. Die Gäste schüttelten sich kurz und packten schnell wieder an. Nach einer überragenden Einzelleistung traf der eingewechselte Peter Stüve 120 Sekunden nach dem Rückstand zum 3:3. Und als Semih Daglar einen feinen Doppelpack folgen ließ (71., 73.), war die Partie entschieden. Die Deutener waren nun sichtlich geschlagen, während Fabian Schöne mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend zum 6:3-Endstand den Deckel draufmachte.

Roland Westers hatte hernach gute Laune: „Wir sind im Moment die Spektakel-Truppe der Liga. In unseren fünf Spielen fielen 32 Tore, das sind mehr als sechs Treffer pro Spiel. Ich gewinne allerdings auch lieber 6:3 als 1:0. Dennoch müssen wir den Bereich vor unserem Strafraum zukünftig besser verteidigen.“

GWN: Wenning-Künne – Böckmann (56. Gerick), Kreuz, Kemper (60. Schultewolter), Toka – Hesker (80. Wenning), Feldkamp – F. Schöne, Messing, Daglar (76. Schrader) – Leifken (46. Stüve) – Tore: 0:1 Kreuz (9.), 1:1 Löbler (20.), 1:2 F. Schöne (40.), 2:2 Drepper (53.), 3:2 Schultewolter (ET, 67.), 3:3 Stüve (69.), 3:4 Daglar (71.), 3:5 Daglar (73.), 3:6 F. Schöne (85.)