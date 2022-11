GW Nottuln im Heimspiel ohne echte 9

Nach der schwachen Vorstellung in Erkenschwick, wollen die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln im Heimspiel am Sonntag gegen den TuS Haltern wieder zurück in die Erfolgsspur.

Ist er die Lösung in vorderster Front? Semih Daglar (M.). Nottulns Trainer Roland Westers lässt sich vor dem Heimspiel nicht in die Karten schauen.

Beim Tabellenführer kann man mit 0:2 verlieren. Doch die Leistung, die Fußball-Westfalenligist GW Nottuln in den 90 Minuten vor einer Woche in Erkenschwick zeigte, war eines Spitzenspiels nicht würdig. Die Konsequenz: Die Grün-Weißen rutschten in der Tabelle auf Rang sechs ab. Aus diesem Grund ist es für die Nottulner nun wichtig, am Sonntag im Heimspiel (Anstoß um 15 Uhr) gegen den TuS Haltern einen Sieg einzufahren. Sollte dies gegen den Drittletzten nicht gelingen, droht ein Überwintern im grauen Tabellenmittelfeld. „Die Mannschaft hat sehr schlecht gespielt. Wir haben das aber schnell abgehakt. Gegen Haltern müssen die Jungs jetzt aber liefern“, sagt Nottulns Trainer Roland Westers, der in der Vorwoche erkrankt fehlte.

Im Heimspiel muss der Coach der Grün-Weißen allerdings ein kniffliges Problem lösen. Neben den Innenverteidigern André Kreuz und Fabian Kemper fallen auch Peter Stüve, Fabian Schöne, Oliver Leifken und Finn Köhler aus. „Damit fehlen vier mögliche Nummer 9-Spieler“, muss Westers in vorderster Front improvisieren. Gemeinsam mit seinem Co Dirk Nottebaum haben sie sich schon eine Lösung ausgedacht, die das Trainer-Gespann allerdings nicht öffentlich preisgibt. „Ich kann allerdings verraten, dass Max Wenning nicht auf der 9 spielen wird, auch wenn er auf einen Einsatz auf dieser Position schon lange hofft“, erzählt Westers lachend.

Der TuS Haltern hat einige bewegte Jahre hinter sich. In der Saison 2020/21 verzichtete der Club freiwillig auf sein Startrecht in der Regionalliga West und kickte lieber in der Oberliga. Aus der stiegen die Halterner in der vergangenen Saison ab. Danach verließen viele Spieler den TuS, sodass eine neue Mannschaft aufgebaut werden musste. Damit betraut war Cheftrainer Timo Ostendorf, der mit dem Team aber auch in der Westfalenliga im Tabellenkeller festhing. Der Verein reagierte und trennte sich von Ostendorf. Mitte Oktober präsentierte der TuS Lukas Große-Puppendahl als neuen Chefcoach. Der 30-Jährige übt das Amt als Spielertrainer aus.

„Haltern ist körperlich sehr robust und operiert gerne mit langen Bällen“, weiß Westers, dass seine Spieler am Sonntag ein gutes Zweikampfverhalten an den Tag legen müssen.

GW Nottuln bestreitet im Jahr 2022 noch vier Begegnungen. Nach der Haltern-Partie kommt es am 19. November (Samstag) zum Kreispokal-Viertelfinalspiel bei Borussia Darup. Am 27. November (Sonntag) sind die Grün-Weißen dann beim SV Rödinghausen II zu Gast. Im letzten Spiel empfängt die Westers-Truppe schließlich am 30. November (Mittwoch) in einer vom neuen Jahr vorgezogenen Partie den SV Mesum.