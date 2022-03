GW Nottuln in Kinderhaus: Der feste Glaube hilft

Immer dran geglaubt – in dieser Überzeugung haben die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln dank zweier später Treffer die Partie bei Westfalia Kinderhaus in Münster noch mit einem Teilerfolg und einem 2:2 (0:2) beendet. Das gelang in Überzahl ab der 61. Minute und letztlich glücklich, aber daran lag es nicht in erster Linie.

Da dürfte die Kopfwäsche von Trainer Roland Westers schon eher eine Rolle gespielt haben. Der sagte nämlich: „In der Pause war ich so laut wie seit Jahren nicht mehr.“ Prompt erlebte er ein ganz anders Gesicht seiner vehement aufdrehenden und nachsetzenden Elf, die zwar Gefahr lief, den dritten Treffer zu kassieren, die aber zwei Mal hellwach war nach hohen Bällen in den 16-Meterraum der Westfalia. Und zwei Mal Kapital daraus schlug.

GWN hatte von fünf angesetzten Spielen in 2022 nur zwei ausgetragen und beide verloren. Auf tiefem Rasen schien die Fortsetzung des Negativlaufs möglich. Denn nach ein paar Minuten des Hereinfindens dominierte 1:0-Hinspielsieger Kinderhaus, das in 2022 auch nur drei Partien austragen durfte und jede verlor. Mit den schnellen defensiven Außenbahnspielern Fabian und Jendrik Witt, Routinier Massih Wassey als Spielmacher und Stürmer Marvin Kehl, der erstmals seit Oktober wieder spielfähig war, präsentierte sich der Gastgeber kämpferisch wie läuferisch überlegen und produzierte schnelle Attacken.

Kehl wurde zum 1:0 (11.) von Sturmpartner Luis Haverland und Wassey bedient. Haverland legte nach Doppelpass mit Kehl nach (36.). „Wir haben uns komplett den Schneid abkaufen lassen“, schimpfte Westers. Mit den schnellen Offensiven Fabian Schöne und Christian Messing stellte er auch taktisch um. „Es lag aber eher an der Moral, dass wir hier noch etwas geholt haben.“

Nun schoben Andre Kreuz und Daniel Feldkamp unablässig und unverdrossen an. Nach der Roten Karte für Westfalia-Abwehrchef Leon Niehues nach (Notbremsen-)Foul an Josse Gerick (61.) und den nächsten Wechseln bekam Nottuln die zweite oder dritte Luft. Nur Präzision und Gewitztheit fehlten den Attacken. Kinderhaus vergab nach wenigen Konterszenen. Die Spannung blieb hoch.

Der lange Ball musste her und er kam. Erst verkürzte Feldkamp (86.), dann traf Kreuz in der letzten Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus, weil er energisch nachsetzte. Es war das erste Saisontor des 29-Jährigen. „Jetzt sind wir froh, auch wenn das Zustandekommen dieses Punktgewinns sicher auch etwas glücklich war“, sagte Westers.

GWN: Hunnewinkel – Böckmann, Kreuz, Schultewolter, Toka (80. Wenning) – Feldkamp – Gerick, Klaus (46. Messing), Daglar – Hesker (73. Bröking), Leifken (46. Schöne)