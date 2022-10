GW Nottuln ist Außenseiter

Im dritten Heimspiel in Folge wollen die Handballer von GW Nottuln am Donnerstag endlich den ersten Sieg einfahren. Der Gast aus Mettingen ist jedoch favorisiert.

Die Handballer der DJK GW Nottuln unternehmen am Donnerstag den fünften Versuch, den ersten doppelten Punktgewinn in der Münsterlandklasse zu verbuchen. In einem Nachholspiel ist um 20.30 Uhr der VfL Mettingen zu Gast.

Der Tabellenfünfte ist ein alter Bekannter der Grün-Weißen. „Die Mannschaft hat 6:4 Punkte auf dem Konto, spielt eine gute Runde und ist uns schon ein paar Schritte voraus“, urteilt Nottulns Trainer Stefan Göcke. „Uns erwartet daher ein sehr schweres Spiel.“

Die Hoffnungen auf eine Überraschung sind quasi auf den Nullpunkt gesunken, nachdem nun auch noch Jörg Ruhnke krankheitsbedingt ausfällt. Da auch Carsten Weitkamp bereits länger fehlt, ist es um den Rückraum schlecht bestellt. „Ich weiß nicht, wie wir diese Ausfälle kompensieren sollen“, sorgt sich der Nottulner Trainer, der einige Erkundigungen über den Gegner eingeholt hat. So soll der Gast aus Mettingen über einen sehr starken Torhüter verfügen. „Da dürfen wir uns nicht so viele Fahrkarten wie am letzten Sonntag erlauben“, verweist er auf das Spiel gegen die HSG Kattenvenne/Lengerich 3. Schwer zu glauben, dass die Grün-Weißen angesichts dieser Ausgangslage dem favorisierten VfL ein Bein stellen können. „Aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, verspricht Göcke, der auch wieder auf Kai Schneiders setzt. Der 34-Jährige feierte in der Vorwoche seit Debüt in der ersten Mannschaft. Zuvor hatte er für Nottulns Zweitvertretung gespielt. Schneiders lebt in Münster und wurde von seinem Arbeitskollegen Alexander Wieging, der in der Reserve der Grün-Weißen aufläuft, nach Nottuln gelockt.

Das Handball-ABC erlernte der Kaufmann beim TuS Recke. In der A- und B-Jugend spielte er bei der Spielgemeinschaft HC Ibbenbüren/TuS Recke in der Oberliga. Von dort führte ihn der Weg in die Landesliga zur HSG Osnabrück und anschließend zu BW Lohne in die Weser-Ems-Liga. Es folgte eine längere Pause, bis es ihn beruflich ins Rheinland zog. Seine letzte Station war der Landesligist Neusser HV. Nach sechsjähriger Pause greift Kai Schneiders nun wieder für die Grün-Weißen zum Ball.