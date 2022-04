GW Nottuln kämpft beim FC Epe um Finaleinzug

Die Fußballer von GW Nottuln stecken mitten in den englischen Wochen. Am Donnerstag (7. April), das ist jetzt die Normalität für die Elf von Roland Westers, müssen die Grün-Weißen wieder ran – allerdings nicht in der Westfalenliga, sondern im Kreispokal. Um 19 Uhr laufen sie zur Halbfinalpartie beim FC Epe auf.

Die Gastgeber sind Tabellenführer in der Bezirksliga 11, gefühlt trennen die beiden Teams also anderthalb Ligen. Klarer Favorit sind die Nottulner heute Abend dennoch. „Diese Rolle müssen wir annehmen“, sagt GWN-Trainer Westers. „Das sind Spiele, da musst du durch. Die Eperaner werden sich in jeden Ball werfen. Das ist für sie die Gelegenheit, sich gegen eine höherspielende Mannschaft zu beweisen.“ Für den Coach der Grün-Weißen zählt daher nur das Weiterkommen an sich, nicht die Höhe des anvisiertes Sieges: „Wenn am Ende ein dreckiges 1:0 steht, ist das auch in Ordnung.“

Der Sieger der Partie wird im Finale des Kreispokals voraussichtlich auf die SpVgg Vreden treffen. Der Oberligist hätte im anderen Halbfinale ebenfalls am heutigen Donnerstag um 17 Uhr beim A-Ligisten SuS Legden antreten sollen. Doch dieses Spiel wurde verlegt.

GWN-Coach Westers muss in Epe mit Daniel Feldkamp, Friedrich Schultewolter und Tim Bröcking auf drei angeschlagene Spieler verzichten. Auch Sebastian Schöne ist noch nicht wieder fit. Wieder zurück im Kader ist dagegen Georg Schrader.