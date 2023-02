GW Nottuln kassiert achte Saisonniederlage

„Grundsätzlich geht der Wettringer Sieg in Ordnung, am Ende ist er aber zu hoch ausgefallen. In den letzten zehn Minuten, als unsere Niederlage feststand, ging die Konzentration verloren“, berichtete Nottulns Trainer Benedikt Hofbauer, der sich darüber ärgerte, dass nun auch der direkte Vergleich gegen die Grün-Weißen spricht. Es war die achte Pleite der GWN-Damen in der laufenden Saison.

In der ersten Halbzeit hielten die Gäste noch mit. Allerdings wurde zu diesem Zeitpunkt schon deutlich, dass das Anspiel der Wettringerinnen aus dem Rückraum an den Kreis nicht unterbunden werden konnte. Zwischenzeitlich stellte Hofbauer auf eine 5:1-Deckung um, wirklich helfen tat diese Umstellung indes nicht. Immerhin: Zur Pause lagen die Grün-Weißen nur mit 13:17 zurück und waren noch im Spiel.

Bis zur 38. Minute (18:20). Dann aber gelang Vorwärts ein 5:0-Lauf auf 25:18. Nun gingen die Köpfe der Nottulnerinnen, bei denen Lea Kullmann ihr Comeback feierte, nach unten und sie mussten in die deutliche Pleite einwilligen.

„Wir hatten heute über 60 Minuten keine taktische Disziplin. Zudem erwischten unsere beiden Torhüterinnen nicht ihren besten Tag. Aber kein Vorwurf, denn sie haben uns in der Vergangenheit schon viele Punkte geholt“, sagte Hofbauer und blickte voraus: „Jetzt spielen wir gegen den Tabellennachbarn Ammeloe/Ellewick und danach gegen Schlusslicht Warendorf. Da sollten wir vier Punkte holen.“

Tore: Marina Rotermund (8/4), Leni Warmeling (5), Sabrina Uhlig (4/2), Leandra Rohkemper (2), Meike Eckhardt (2) und Anna Koch (1).