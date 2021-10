GW Nottuln: Kein Punkt und eine Sorge

Max Wenning (r.) verletzte sich in der zweiten Halbzeit früh am Fuß. Wie schwer die Verletzung des Defensivspielers ist, müssen Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen.

Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub musste Westers eine schwache Leistung seiner Spieler mitansehen, die schließlich eine verdiente 0:1 (0:1)-Auswärtsniederlage kassierten. Pech zudem: Nach einem Foulspiel in der 49. Minute musste Max Wenning ausgewechselt werden. „Es ist irgendetwas am Mittelfuß. Was es genau ist, müssen jetzt die Untersuchenungen zeigen“, sagte der GWN-Übungsleiter, der auf eine schnelle Genesung seines Innenverteidigers hofft.

Westers beschrieb den Auftritt seiner Elf in Hälfte eins als Schlafwagenfußball: „Wir waren viel zu passiv. Außerdem unterliefen uns unzählige Fehlpässe.“ Den Platzherren kam es zudem sehr gelegen, dass Kevin Torka bereits nach drei Minuten mit einem direkt verwandelten Eckball auf 1:0 stellte. In der Folge hätten Vincent Schulte und Kai Derjadjat sogar auf 2:0 oder sogar 3:0 erhöhen können. Und Chancen für Grün-Weiß? Fehlanzeige!

Nach dem Wiederanpfiff war Westers immerhin mit der Einstellung seiner Spieler zufrieden. Die einzige Chance ergab sich Oliver Leifken, doch seinem Kopfball aus acht Metern fehlte der nötige Druck (75.). Da den Nottulnern nicht mehr einfiel, blieb es bei der knappen, aber verdienten Niederlage. Am nächsten Sonntag kommt der TuS Sinsen ins Baumberge-Stadion. Eigentlich kann dann alles nur besser werden.

GWN: Hunnewinkel – Gerick, Schultewolter (82. Schinke), Kreuz, Wenning (49. Böckmann) – Hesker (78. Scholdei), Feldkamp – F. Schöne, Messing (46. Bröcking), Toka – Leifken – Tor: 1:0 Kevin Torka (3.).

Osterwick zu stark für GW Nottuln 2

Das war mit Ansage: Auch der Zweitvertretung von GW Nottuln wurden vom Ligaprimus die Grenzen aufgezeigt. Westfalia Osterwick setzte sich in einem Heimspiel der Kreisliga A mit 4:0 (1:0) gegen Nottulns U23 durch und behält damit seine weiße Weste. Das Team von GWN-Trainer Mario Popp hingegen rutschte in der Tabelle auf Rang acht ab.

In der ersten Halbzeit lief es zunächst gar nicht so schlecht für die Gäste. Lediglich Mario Worms konnte GWN-Torhüter Jan Walter in der 24. Minute bezwingen. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Kabinen.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn ließ die Konzentration bei den Grün-Weißen nach. „Es waren auf einmal zu viele kleine Unkonzentriertheiten in unserem Spiel, die die Osterwicker eiskalt ausnutzten“, berichtete Popp. In der 53. Minute war es der ehemalige Nottulner Jugendspieler Noah Eggemann, der auf 2:0 stellte. Nur drei Minuten später erhöhte Florian Richters auf 3:0. Damit war die Messe gelesen. Für das 4:0 in der 63. Minute zeichnete dann abermals Noah Eggemann verantwortlich.

Am kommenden Sonntag wartet auf die Popp-Elf mit der DJK SF Dülmen wieder ein Gegner auf Augenhöhe: Der Tabellenzwölfte verlor am Sonntag vor eigenem Publikum mit 1:3 gegen