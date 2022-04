GW Nottuln knipst wieder auf letztem Drücker

Ein Spiel von GW Nottuln als Zuschauer vor dem Schlusspfiff zu verlassen, ist zurzeit nicht ratsam. Das bewies die Elf von Roland Westers schon in Peckeloh, als Dickens Toka nach Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielte. Nun war es Felix Hesker, der nach Querpass von Toka einschob – es war das 1:0 beim SC Herford (90.+3), mit drei Punkten kehrte Grün-Weiß Nachspielzeit in die heimischen Baumberge zurück.

Mit den Zählern war Westers zufrieden, nicht aber mit der Leistung: „Dafür, dass wir in der Westfalenliga spielen, hätte keines der beiden Teams einen Sieg verdient gehabt. Von zwei wirklich schlechten Mannschaften waren wir die weniger schlechte.“ Wobei der GWN-Trainer sich wenigstens den suboptimalen Auftritt der Herforder erklären konnte: „Wir sind auf einen extrem verunsicherten Gegner getroffen, der ja im Moment große personelle Probleme hat.“

Nur konnten die Gäste diese Unsicherheit nicht nutzen. Sie leisteten sich einfache Ballverluste, konnten die großen Räume, die ihnen zur Verfügung standen, nicht nutzen. Und wenn sie dann doch vor das Tor kamen, wurden die klarsten Chancen nicht genutzt. Oliver Leifken traf kurz vor der Torlinie den Ball nicht richtig (10.), dann flog er mit dem Kopf an einer Flanke vorbei (19.). „Wenn er den erwischt hätte, wäre er drin gewesen“, sollte Westers später sagen. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schoss Hesker frei stehend den Ball übers Tor. Und kurz nach dem 1:0 verpasste Tim Bröcking die Chance, die Sache endgültig klar zu machen (90.+4).

Dabei war es alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass die Nottulner überhaupt in Führung lagen. Denn so chancenlos die Gastgeber lange waren, zum Ende hin knallte es richtig – auch im Wortsinn: Denn zwei Mal trafen die Herforder die Latte, in der 76. Minute und unmittelbar vor dem Schlusspfiff (90.+6). Und das, obwohl die Herforder ab der 83. Minute zu zehnt waren, nachdem Horly Moudouhy nach einem Foul an Hesker die Rote Karte gesehen hatte.

GWN: Hunnewinkel – Gerick, Kreuz, Wenning, Böckmann – Klaus (72. Toka), Messing, Hesker – Celebic (46. Bröcking), Leifken, Daglar (72. Feldkamp).