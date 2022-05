GW Nottuln: Krönung für eine starke Saison?

Für GW Nottuln geht es in den nächsten Tagen um alles: Am Donnerstag (26. Mai) steht die Elf von Anna Donner im Kreispokalfinale. Mindestens ebenso wichtig ist aber die letzte Landesliga-Partie am morgigen Sonntag (22. Mai). Beim TuS Recke muss GWN gewinnen, um die Chance auf Meisterschaft und Aufstieg zu wahren.

Es hätte das Wochenende der Frauen von GW Nottuln werden können. Der Tabellenführer der Landesliga, Concordia Flaesheim, patzte gegen Arminia Ibbenbüren II und machte damit den Weg frei für die Nottulnerinnen. Am vorletzten Spieltag hatten sie die Möglichkeit, an die Spitze zu klettern und somit am Sonntag alles in der eigenen Hand zu haben: Die Meisterschaft, den Aufstieg in die Westfalenliga und die Krönung einer starken Saison. Doch beim 1:5 (1:2) in Wessum lief nichts, wie es laufen sollte.

Die Gastgeberinnen machten das Spiel, Nottuln hatte das Nachsehen. „Die Rückkehr von Denise Waltering nach ihrer achtmonatigen Verletzungspause war eindeutig das Schönste an diesem Tag“, konnte und wollte Co-Trainer Matthias Feitscher nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Trotz der Niederlage lebt der Meisterschaftstraum aber noch bis zum alles entscheidenden letzten Spieltag weiter. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und abwarten, was Flaesheim macht.“ 41 Punkte hat der Spitzenreiter auf dem Konto, Nottuln liegt nur einen Zähler dahinter auf dem dritten Rang. Dazwischen steckt die Reserve von Arminia Ibbenbüren, ebenfalls mit 40 Punkten, die sich allerdings aus dem Aufstiegsrennen raushält: Die Erste der Arminia kickt nämlich bereits in der Westfalenliga. Es kommt also zu einem Zweikampf am letzten Spieltag, bei dem die Flaesheimerinnen die besseren Karten haben.

Aber: In Nottuln hat man die Hoffnung längst noch nicht aufgegeben. Das liegt auf der einen Seite an der Reaktion der Mädels direkt nach dem Abpfiff. „Natürlich waren sie, vor allem mit dem Blick auf das Ergebnis von Flaesheim, sauer auf sich selbst. Mit einem Sieg wären wir Tabellenführer gewesen. Aber sie haben sofort gesagt: Jetzt erst recht. Dann gewinnen wir eben gegen Recke, gegen die wir eh noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen haben“, gibt sich Feitscher angriffslustig.

„ »Wenn dabei der Aufstieg herausspringt, nehmen wir ihn gerne mit.« “ Matthias Feitscher, Co-Trainer von GW Nottuln

Auf der anderen Seite haben die Nottulnerinnen gerade erst am eigenen Leib erfahren, wie stark die Wessumerinnen sein können – eben jenes Team, das am letzten Spieltag in Flaesheim antritt. Man ist in den Baumbergen also auf Schützenhilfe angewiesen. Und wird selbst alles dafür tun, die eigene Partie zu gewinnen. „Wir werden die Niederlage abhaken, trainieren jetzt auf Rasen, da sowohl das Spiel am Sonntag in Recke als auch das Pokalfinale am dann folgenden Donnerstag gegen Darfeld auf Rasen stattfindet.“ Ach ja, da war ja noch etwas: Nottuln hat nicht nur die Chance auf den Aufstieg in die Westfalenliga, sondern steht auch im Kreispokalfinale, das am 26. Mai in Gronau stattfinden wird.

Eine mehr als gelungene Saison also, die die Schützlinge von Anna Donner und Feitscher spielen. Nach dem Fast-Abstieg 2019 berappelte sich die Truppe und wuchs mit der Hilfe von Donner zu einem echten Spitzenteam an. Einem Spitzenteam mit Zukunft, immerhin läuft Sonntag für Sonntag eine extrem junge Mannschaft auf. Zu jung für die Westfalenliga? „Nein, die Mädels wollen hoch. Und auch wenn uns die Jugendmannschaften fehlen, haben wir das Potenzial dazu“, ist Feitscher vom Können seiner Fußballerinnen überzeugt. Zwar haben er und das Trainerteam auch aufgrund der Verletzungssorgen nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, „aber wenn man so lange oben mit dabei ist, fängt man natürlich das Träumen an.“

Nach einem starken Start in die Saison, bei dem die Truppe von Donner mit hohen Siegen gegen Vreden und Flaesheim schnell zeigte, dass mit ihr zu rechnen ist, nistete sie sich von Anfang an in der Spitzengruppe ein. Wie von vielen Trainern der Liga vorhergesagt, blieb es über die gesamte Saison eng. Keines der Teams gelang es, sich abzusetzen. Während die Grün-Weißen drei Mal zu Beginn der Spielzeit ganz oben standen, hatten sonst meist Ibbenbüren und Flaesheim die Nase vorn. Doch die Top Vier verließen die Nottulnerinnen nie, sodass es jetzt zum Showdown kommt. „Wenn dabei der Aufstieg herausspringt, nehmen wir ihn gerne mit“, so Feitscher.

Der Anstoß beim Tabellensiebten in Recke erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.