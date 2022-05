GW Nottuln lädt zum Spitzenspiel

„Wir hoffen alle, dass da noch was möglich ist“, sagt Christopher Ender, Co-Trainer der Nottulner Landesliga-Frauen. GWN ist – punktgleich mit dem Zweiten Arminia Ibbenbüren 2 – Tabellendritter. Spitzenreiter ist Concordia Flaesheim, die vier Punkte mehr auf dem Konto hat als die beiden Verfolger, aber auch ein Spiel mehr absolviert hat. Am Sonntag hat Flaesheim spielfrei. Die Nottulner dagegen empfangen um 15 Uhr – Ibbenbüren 2. Der Sieger darf weiter nach oben schauen. Gewinnt Nottuln, drückt die Elf von Anna Donner den Arminen am darauf folgenden Spieltag die Daumen – dann empfängt Ibbenbüren die Flaesheimerinnen.

Andererseits könnte diese Partie auch der Liga-Showdown sein: Dann nämlich, wenn die Arminia zuvor die Nottulnerinnen aus dem Titelrennen gekickt hat. Das wollen die Grün-Weißen unbedingt verhindern und sich ihrerseits mit einem Sieg für die derbe 1:5-Hinspielniederlage revanchieren. Die Vorzeichen scheinen nicht schlecht zu sein: „Ibbenbüren hat in den letzten Wochen einige Punkte liegengelassen“, so Christopher Ender. „Aber deshalb sollten wir sie nicht unterschätzen.“ Fehlen werden den Gastgeberinnen am Sonntag Isabel Ueding (Auslandsaufenthalt), die in dieser Saison nicht mehr auflaufen wird, Torjägerin Denise Waltering und Torfrau Verena Loenser.