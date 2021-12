GW Nottuln: Lange Auszeiten haben ein Ende

Die Corona-Pandemie hat den Amateurfußballern in den vergangenen Jahren heftig ins Kontor geschlagen. Ganz besonders schlimm hat es Georg Schrader und Eldin Celebic erwischt. Die beiden Außenverteidiger, die im Sommer 2020 vom Landesligisten VfL Senden eine Klasse höher zu GW Nottuln gewechselt sind, hatten lange mit Verletzungspech zu kämpfen.

Inzwischen sind beide wieder fit und haben schon wieder Einsätze bei den Grün-Weißen absolviert. Aber, so Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter und Co-Trainer der Grün-Weißen: „Was ihnen noch fehlt, sind die Spielpraxis und der Rhythmus. Das kommt aber wieder.“

„Ich habe praktisch ein Jahr lang keinen Fußball gespielt“, so Eldin Celebic. In seinem ersten Testspiel für die Nottulner vor der Saison 2020/21 knickte er nach 40 Minuten ohne gegnerische Einwirkung um. Drei Bänder waren durch, ein Vierteljahr musste der Münsteraner pausieren. „Ein bis zwei Wochen“, so erinnert sich der 22-Jährige, trainierte er danach wieder mit. Dann kam Corona. Im Sommer 2021 ging es erneut los mit der Vorbereitung. Und wieder hatte Celebic Pech. Wadenprobleme, die ihn schon seit Jahren begleiten, brachten ihn wieder raus. Erst am 5. Dezember, beim GWN-Spiel Spiel in Delbrück, war er wieder in der Startelf und spielte fast eine Stunde durch.

Nicht ganz so hart hatte es Georg Schrader getroffen, der mit Celebic nicht nur in Senden, sondern schon zuvor beim Nachwuchs von Münster 08 gespielt hatte. Nach seinem Wechsel zu den Nottulnern war Schrader ein Jahr lang Stammspieler auf seiner Position als linker Verteidiger. Doch in der Trainingsvorbereitung auf die aktuelle Spielzeit verletzte sich der 23-Jährige am Knie – Diagnose Kreuzbandanriss. Mehrere Monate fiel er aus, unter dem Kurzzeittrainer Yannick Gieseler absolvierte er kein einziges Spiel. Sein Comeback feierte Georg Schrader Mitte November, als er in der Partie bei Fichte Bielefeld in der Nachspielzeit eingewechselt wurde.

„ »Was mindestens ebenso wichtig ist: Die Beiden haben Charakter.« “ Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter von GW Nottuln

Beide, Schrader wie Celebic, hoffen, dass sie am kommenden Samstag beim 1. FC Gievenbeck wieder mit dabei sind, am besten in der Startelf. Eldin Celebic: „Ich habe mit Josse Gerick einen sehr starken Konkurrenten auf meiner Position, der top in Form ist und richtig geile Spiele macht. Aber wer weiß . . .“ Georg Schrader: „Ich hoffe, dass ich am Samstag von der ersten Minute an spielen kann. Ich gebe in jedem Fall weiter Gas beim Training.“

Doch auch wenn die beiden Freunde später oder gar nicht zum Einsatz kommen, ziehen keine Wolken am Himmel auf. „Ich hatte mich damals für Nottuln entschieden, weil ich gehört hatte, wie familiär es dort ist“, sagt Celebic. Der Ruf erwies sich als gerechtfertigt: „Jeder versteht sich mit Jedem.“ Und Schrader: „Man sagt immer, GWN sei wie eine große Familie. Aber das ist kein bloßer Spruch, das ist tatsächlich so.“

Der Verein erwidert die Wertschätzung – nicht nur sportlich: „Was mindestens ebenso wichtig ist: Die Beiden haben Charakter“, so Dirk Nottebaum. „Sie haben sich damals nahtlos in das Team eingefügt und sind fleißig. Sie haben genau das, was wir in Nottuln wollen: Charakter und Ehrgeiz.“

Den Kontakt zur ihrer Ex-Mannschaft VfL haben Celebic und Schrader dabei nie abgebrochen. Celebic, der sich zu seiner Sendener Zeit besonders gut mit Trainer Rabah Abed verstand, tauscht sich mit diesem bis heute regelmäßig mit Textnachrichten aus. Schrader, der in Senden aufgewachsen ist, hat seinen Heimatverein erst recht noch im Fokus: „Das ist das Erste, was ich nach einer Partie von uns mache: schauen, wie der VfL gespielt hat und ob der Niklas (Castelle, d. Red.) wieder getroffen hat. Und mit seinem Bruder Tim habe ich in der Jugend auch lange zusammengespielt.“