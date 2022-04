GW Nottuln lässt im Endspurt nicht locker

Im Auswärtsspiel bei Schlusslicht SV Adler Münster 2 gelang den Kreisliga-Handballern von GW Nottuln ein Arbeitssieg: Die Grün-Weißen taten sich lange Zeit schwer, setzten sich erst in den letzten zehn Minuten entscheidend ab und feierten einen 23:17-Erfolg.

„Die einlullende Spielweise der Gastgeber hat der Mannschaft gar nicht geschmeckt“, berichtete Beno Frye. Der Betreuer und zugleich Co-Trainer der Grün-Weißen vertrat den erkrankten Stefan Göcke auf der Bank.

Die mit breitem Kader angereisten Nottulner kamen zunächst überhaupt nicht ins Spiel und lagen zur Pause mit 10:12 zurück. Das lag vor allem an Adler Münsters Dominic Herold, der den Grün-Weißen bereits im Hinspiel einige Probleme bereitet hatte. Immer wieder nutzte er Unaufmerksamkeiten in der Gäste-Deckung zu überraschenden Treffern.

Mit Beginn der zweiten Hälfte bekamen die Nottulner die Partie immer besser in den Griff. Allerdings leisteten die mit nur acht Akteuren angetretenen Gastgeber lange Zeit Gegenwehr. Immerhin hatten sie unter der Woche um ein Haar dem Tabellenführer TV Vreden einen Punkt abgeknöpft. Sieben Minuten vor Schluss hatten die Schützlinge von Beno Frye einen knappen Vorsprung von 19:17 herausgeworfen, als Herold den Nottulner Felix Wottke auf dem Weg zum 20:17 rüde foulte und dafür disqualifiziert wurde. Mit einem 4:0-Lauf machten die Grün-Weißen schließlich den Deckel drauf.

Ein Sonderlob ihres Trainers erhielten die beiden Torhüter Philipp Schwaning und Dennis Krieger. Damit bleiben die Grün-Weißen ärgster Verfolger von Spitzenreiter TV Vreden 2, den sie am kommenden Samstag (30. April) um 15 Uhr in eigener Halle empfangen. Zuvor reist am heutigen Dienstag (26. April) um 20.30 Uhr allerdings der Tabellenfünfte TB Burgsteinfurt 2 zum Nachholspiel an.

GWN-Tore: Jörg Ruhnke (5), Carsten Weitkamp (4), Yannis Frye (3/2), Gerrit Kracht (2), Linnert Determann (2), Felix Wottke (2), Dario Wottke (1), Pascal Dietze (1), Maximilian Thur (1), Christoph Bolle (1), Florian Poppe (1).