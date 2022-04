GW Nottuln lässt Wacker keine Chance

Anna Donner strahlte: Ein halbes Dutzend Tore schenkten ihre Landesliga-Damen von GW Nottuln am Sonntag den Gästen von Wacker Mecklenbeck ein. Mit 6:0 (2:0) schickten sie die Münsteranerinnen aus dem Baumberge-Stadion zurück nach Hause. „Das war klasse“, war Nottulns Trainerin mehr als zufrieden. Die erste Halbzeit war eher unspektakulär. Es lief fast alles über das Zentrum. Sowohl Wacker als auch Nottuln agierten überwiegend durch die Mitte. Lichtblick war das erste Tor durch Sandra Schäfer, die im Strafraum frei vor Torfrau Julia Kempkes auftauchte und locker vollstreckte (8.). Eine ähnliche Situation ergab sich für Sophie Ahlers in der 35 Minute: Auch sie überwand die Wacker-Keeperin. Mit dem 2:0-Vorsprung gingen die Nottulnerinnen in die Kabine, wo sie von Anna Donner die Order erhielten, fortan mehr in die Breite zu spielen und hinten mehr auf die Absicherung zu achten. Genau das setzten die Baumberge-Spielerinnen in Hälfte zwei um. Sie standen nun viel besser und forcierten das Spiel über die Außenbahnspielerinnen Maja Bergmann (rechts) und Josefine Höppener (links). So kam es zu Chancen. Isabel Ueding nutzte eine davon und traf per Heber auf 3:0 (54.). Johanna Mersmann (68.), und ein weiteres Mal Isabel Ueding (70.) sowie Sandra Schäfer (77.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in die Hand genommen“, war Nottulns Übungsleiterin zufrieden. Der dritte Tabellenplatz konnte damit gefestigt werden. Dieser Schwung soll nun in das Spiel am kommenden Sonntag (10. April) beim Tabellensiebten SC Gremmendorf mitgenommen werden.