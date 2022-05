GW Nottuln läuft bei Union Wessum auf

Endspurt im Rennen um die Meisterschaft in der Frauen-Landesliga: GW Nottuln hat sein Blatt durch den Heimsieg vergangenen Sonntag gegen Ibbenbüren 2 verbessert – und hofft nun auf einen Sieg der Ibbenbürenerinnen gegen Spitzenreiter Concordia Flaesheim. Zeitgleich, am Sonntag um 11 Uhr, tritt GWN bei Union Wessum an. „Wir würden uns schwarz ärgern, wenn Flaesheim in Ibbenbüren Punkte lässt und wir aus Wessum nichts mitnehmen“, sagt Nottulns Trainerin Anna Donner. „Wir müssen alles reinwerfen.“ Verzichten muss GWN auf die privat verhinderte Nora Kersting.