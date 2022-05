GW Nottuln läuft beim SV Mesum auf

Oliver Leifken (l.) und seine GWN-Kollegen wollen am Sonntag ähnlich erfolgreich sein wie in der ersten Halbzeit des Hinspiels – diesmal aber über 90 Minuten.

„Für beide Mannschaften geht es eigentlich um nichts mehr“ ist ein – so oder ähnlich formulierter – Satz, der von Journalisten oft verwendet wird, wenn sich zum Saisonende hin zwei Teams gegenüberstehen, die mit Meisterschaft oder Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Das müsste also auch für den SV Mesum und GW Nottuln gelten, die sich am Sonntag um 15 Uhr gegenüberstehen . . . GWN ist Sechster, der punktgleiche SVM Fünfter.

Von wegen: Beide Teams haben mit dem Gegner noch eine Rechnung offen. Grund ist das Hinspiel: Jeder Fußballfreund kann sich an das Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden 2012 und das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 fünf Jahre später erinnern. Beide Male führte der Gastgeber souverän mit 4:0, beide Male glichen die Gäste in den letzten Minuten noch aus.

Im Baumberge-Stadion lief es am 12. Dezember 2021 (zunächst) genauso. Die Nottulner lagen nach Toren von Daniel Feldkamp, Josse Gerick, Semih Daglar und Felix Hesker zur Pause mit 4:0 vorn, doch dann kamen die Mesumer, schlossen bis auf ein Tor auf. Doch nur eine Minute nach dem 4:3 traf erneut Daglar – GW Nottuln war eben nicht Schweden und auch nicht der BVB. Das Ende vom Lied? Nein: In der 87. Minute erzielte SVM-Spieler Kevin Grewe das 5:4. Zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht mehr.

Nicht nur, dass die Mesumer nach starker Leistung in Hälfte zwei mit leeren Hände nach Hause fahren mussten – ihr Trainer Marcel Lan­genstroer hatte in den letzten Minuten noch die Rote Karte gesehen, nachdem er Daglar nach einer Rudelbildung weggeschubst hatte.

Für beide Teams geht es am Sonntag also doch noch um einiges: GWN hat nach der schlechten zweiten Halbzeit im Hinspiel noch etwas gutzumachen, Mesum will die Niederlage wettmachen. Böses Blut gibt es aber nicht – allein schon deshalb, weil Langenstroer und sein GWN-Kollege Roland Westers seit Kindheitstagen Freunde sind. Für Borussia Emsdetten standen sie mehrere Jahre gemeinsam auf dem Platz. Dann wechselte Westers auf die Trainerbank, und Kumpel Lan­genstroer wurde sein Kapitän.