GW Nottuln läuft in Albachten auf

Westfalenligist GW Nottuln läuft am Freitag (17. Februar) bei Landesliga-Kellerkind Concordia Albachten auf. Es ist der letzte Test der Nottulner, bevor sie wieder in die Liga einsteigen.

„Wichtig ist, dass wir einen klaren Auftritt abliefern mit einem klaren Sieg“, sagt Dirk Nottebaum, Sportlicher Leiter von GW Nottuln, vor dem letzten Test des Westfalenligisten. Am Freitag um 19 Uhr läuft die Elf von Roland Westers bei Concordia Albachten auf.

Nottebaum kennt die Gastgeber gut. Viele Spieler kenne er noch aus seiner Zeit in Hohenholte, als die Concordia ein Ligakonkurrent in der Kreisliga A war. Auch Trainer Sebastian Hänsel sei ein guter alter Bekannter.

Im Moment durchschreiten die Kicker aus dem Süden von Münster allerdings ein sportliches Tal. Erst am vergangenen Sonntag verlor der Landesligist, im Sommer 2022 aus der Bezirksliga aufgestiegen, sein Heimspiel gegen den SV Dorsten-Hardt mit 0:4. Satte zehn Punkte trennen den Tabellenvorletzten Albachten inzwischen vom letzten Nichtabstiegsplatz.

Die Rollenverteilung ist also klar. Aber, so Dirk Nottebaum: „Ob wir Favorit sind oder Außenseiter, ist völlig egal. Für uns ist das der letzte Test.“ Am 26. Februar (Sonntag) steht für den Westfalenligisten beim Lüner SV die erste Pflichtpartie nach der Winterpause auf dem Programm.

Fabian Schöne wird weder in Albachten noch in Lünen auf dem Platz stehen, nach seinem Mittelhandbruch werde er „mindestens vier bis sechs Wochen“ ausfallen, so Nottebaum. Voraussichtlich werden am Freitag auch die angeschlagenen Henning Klaus, Christian Messing und Malte Wilmsen passen müssen.