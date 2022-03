GW Nottuln mit rabenschwarzer zweiten Hälfte

Fußball-Westfalenligist GW Nottuln wartet im Jahr 2022 weiter auf den ersten Saisonsieg: Am Donnerstagabend kassierten die Grün-Weißen im Nachholspiel auf eigenem Platz nach einer besonders in der zweiten Halbzeit mehr als enttäuschenden Vorstellung eine bittere 3:5 (0:1)-Niederlage gegen den Lüner SV. Doch damit nicht genug: In der 60. Minute blieb Semih Daglar am Boden liegen, nachdem er bei einem Schussversuch an einem Gegenspieler hängengeblieben war. Das Knie schmerzte, das sah nicht gut aus.

„Nach der Pause wurde es vogelwild. Meine Jungs haben dem Gegner vier Mal den Ball direkt in die Füße gespielt. Da muss man auch mal ein taktisches Foul machen“, war Nottulns Trainer Roland Westers vom Auftritt seiner Elf enttäuscht.

In der ersten Halbzeit kam aber der Platzherr zunächst besser ins Spiel: Die Halbchancen von Felix Hesker (8.) und Semih Daglar (24.) brachten indes nichts ein. Dann die 38. Minute: Semih Daglars Schuss konnte der Gästekeeper abwehren, im Nachschuss verzog Fabian Schöne knapp. Da waren die Gäste praktisch im Gegenzug effektiver: Mit ihrer ersten echten Chance gingen sie durch ein Traumtor von Sebastian Hahne in Minute 40 in Führung. Dann war Pause.

Nach dem Wiederanpfiff verloren die Nottulner völlig den Faden und brachen ein. Ihre leichten Fehler im Aufbauspiel nutzte der Lüner SV eiskalt aus. Nico Berghorst (51.) und Hahne mit einem Doppelpack (52., 63.) schraubten das Ergebnis auf 0:4. Zwar verkürzte der Platzherr durch André Kreuz (71.) und bekam in der Folge noch zwei Foulelfmeter zugesprochen, die die eingewechselten Oliver Leifken (82.) und Tim Bröcking (88.) verwandeln konnten, doch auch der LSV schlug noch ein Mal durch Nico Berghorst zu (83.). So blieb es am Ende beim verdienten Gästesieg.

GWN: Wilmsen – Böckmann, Kreuz, Schultewolter, Toka (68. Bröcking) – Feldkamp (46. Klaus), Hesker – Gerick, Messing, Daglar (60. Leifken) – F. Schöne

Tore: 0:1 Hahne (40.), 0:2 Berghorst (51.), 0:3 Hahne (52.), 0:4 Hahne (63.), 1:4 Kreuz (71.), 2:4 Leifken (82., FE), 2:5 Berghorst (83.), 3:5 Bröcking (88., FE).