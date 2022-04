GW Nottuln: Mit vielen Fragezeichen nach Herford

Drei Tage nach dem 1:1 beim SC Peckeloh tritt GW Nottuln beim SC Herford an. Verzichten müssen die Gäste auf Fabian Schöne, der in Peckeloh die Ampelkarte kassierte.

Fabian Schöne ist nach seiner Ampelkarte in Peckeloh am Sonntag gesperrt.

Drei Tage nach dem 1:1 (0:0) beim SC Peckeloh tritt Westfalenligist GW Nottuln beim Abstiegskandidaten SC Herford an. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr.

Verzichten müssen die Gäste auf Fabian Schöne, der in Peckeloh in der 89. Minute beim Stand von 0:1 aus Nottulner Sicht einen SCP-Konter unterband, indem er einen Gegenspieler am Trikot festhielt und dafür die Ampelkarte kassierte.

Drei Minuten später erzielte Dickens Toka nach einem Steckpass von Felix Hesker das umjubelte 1:1. „Danach können wir mit dem einen Punkt gut leben, aber nach den vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit ist das Remis andererseits wieder ärgerlich“, so die zweischneidige Bilanz von GWN-Trainer Roland Westers.

Während Peckeloh vor der Pause keinen einzigen Torschuss auf das Gehäuse von Christoph Hunnewinkel abgab, hatten die Gäste gleich mehrere hochkarätige Chancen, in Führung zu gehen. Josse Gerick traf in der elften Minute den Innenpfosten. Schönes Schuss ging zwölf Minuten später nur knapp am gegnerischen Tor vorbei, und weitere sieben Minuten darauf vereitelte SCP-Keeper Tom Weber ein Eigentor, als er die verunglückte Kopfball-Rückgabe eines seiner Vorderleute noch knapp vor der Torlinie unschädlich machte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel. In der 52. Minute konnte Hunnewinkel noch den Zwölf-Meter-Schuss eines Peckelohers über die Latte abwehren. Drei Minuten später war der GWN-Keeper aber machtlos, als der SCP nach einem Ballverlust der Westers-Elf in der Vorwärtsbewegung schnell umschaltete und Erik Mannek frei vorm Tor dem Nottulner Schlussmann keine Chance ließ. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hatte der Gästeanhang schon den Torschrei auf den Lippen, doch Weber fischte den Kopfball noch aus dem Winkel.

Die Zeit lief den Grün-Weißen davon, und dann waren sie auch nur noch zu zehnt. Doch dann fiel doch noch der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich.

Am Sonntag nun geht es zum SC Herford, der Drittletzter empfängt den Sechsten. An das Hinspiel, das erste unter seiner Regie, erinnert sich Westers noch genau. Die Grün-Weißen gewannen nach einem Tor von Semih Daglar knapp mit 1:0. „Der Sieg war aber verdient“, sagt der GWN-Coach. Andererseits, so ergänzt Westers, dessen Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht eben vom Erfolg verwöhnt war: „Ein 1:0 würden wir auch jetzt gerne mitnehmen.“

Abgesehen vom gesperrten Fabian Schöne ist die Personalsituation bei den Grün-Weißen, Stand Samstag, noch sehr unklar. „Ich kann fast hinter jedem zweiten Spieler ein Fragezeichen setzen“, stöhnt Westers. Unter anderem noch in der Schwebe sind die Einsätze von Daglar, Friedrich Schultewolter und Daniel Feldkamp.