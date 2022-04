GW Nottuln mit zwei Gesichtern

Nottuln

Eine Westfalenliga-Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten sahen am Ostermontag die Zuschauer im Nottulner Baumberge-Stadion. Halbzeit eins ging an die Gäste aus Emsdetten, Hälfte zwei an Grün-Weiß. Folgerichtig hieß es nach 90 Minuten damit 1:1.

Von Johannes Oetz