GW Nottuln möchte den Letzten nicht unterschätzen

„Wir dürfen den Gegner keinesfalls unterschätzen“, warnt Per Thormann. Der Trainer der Handballerinnen von GW Nottuln empfängt am Sonntag mit seinem Team um 16.30 Uhr den Tabellenletzten Warendorfer SU.

Die Gäste, die in der letzten Saison in der Bezirksliga auf dem zweiten Platz landeten, sind schlecht in die Saison gestartet und bilden mit 0:10 Punkten das Schlusslicht. Die Grün-Weißen weisen in der Tabelle der Münsterlandliga 3:7 Punkte auf und könnten sich mit einem Erfolg über die WSU ins Mittelfeld verabschieden.

Nottulns Coach kennt den sonntäglichen Gast von früheren Begegnungen und weiß, dass die Warendorferinnen über zwei exzellente Außen verfügen und eine gefährliche Rückraumschützin in ihren Reihen haben. Nichtsdestotrotz sieht er seine Mannschaft im Vorteil. Allerdings darf sie am Sonntag nicht so fahrlässig mit ihren Torchancen umgehen wie zuletzt bei der Niederlage gegen die DHG Ammeloe/Ellewick. „Wir müssen der WSU unser Spiel aufzwingen“, fordert Thormann volle Konzentration von seinen Spielerinnen. Kämpferisch kann er seinem Team ohnehin keinen Vorwurf machen. „Das Spiel wird reine Kopfsache. Wenn erst einmal Schlendrian der einsetzt, ist es schwer, den Schalter umzulegen“, weiß er aus Erfahrung. Erstmals sitzt Sarah Chowanietz nach ihrem Handgelenksbruch wieder auf der Bank der Grün-Weißen. Sie stieg in dieser Woche wieder ins Training ein.