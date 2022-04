GW Nottuln möchte im Wohnzimmer punkten

Endspurt in der Handball-Landesliga der Damen. Nach der coronabedingten Pause haben die Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln innerhalb von dreieinhalb Wochen nun neun Spiele vor sich. Den Auftakt macht die Heimbegegnung am Sonntag (24. April) gegen den FC Vorwärts Wettringen 2.

Für die mit 6:20 Punkten abgeschlagenen Nottulnerinnen geht es vor allem darum, sich gut zu verkaufen. „Im Gegensatz zu den Auswärtsspielen tritt meine Mannschaft zuhause wie verwandelt auf“, rätselt GWN-Trainer Jörg Schüller. „Offensichtlich fühlt sich die Mannschaft in ihrem Wohnzimmer ungleich wohler.“ Am Sonntag ist dennoch der Gast aus Wettringen Favorit, zumal sich in Reihen der Grün-Weißen Lücken auftun. Lena Brochtrop fehlt definitiv. Und ob Kim Frie sowie Anna Steinhoff dabei sein werden, steht noch in den Sternen.

Seit der Niederlage gegen Westfalia Kinderhaus 2 vor 14 Tagen hat sich die Mannschaft der Grün-Weißen aus Verletzungsgründen und coronabedingt erst einmal wieder zum Training in der Halle eingefunden. Denkbar schlechte Voraussetzungen also für eine sonntägliche Überraschung. Der Anpfiff in der Sporthalle am Wellenfreibad ertönt um 16 Uhr.