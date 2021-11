GW Nottuln muss Chancenwucher abstellen

Nach dem guten Heimspiel gegen den TuS Sinsen wollen die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln am Sonntag nachlegen. Die Chancen stehen nicht so schlecht, denn GWN gastiert beim Tabellenletzten in Bielefeld.

Hier fällt in der Vorwoche das Tor zum 2:0: Dickens Toka (r.) hat soeben Sinsens Torhüter Tim Burkhardt umkurvt und sorgt mit seinem Treffer für die Vorentscheidung.

„Das war ein deutlicher Schritt nach vorne, an dem sich die Spieler jetzt messen lassen müssen“, sagte Roland Westers. Der Trainer des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln war vergangenen Sonntag mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim ungefährdeten 2:0-Heimsieg über den TuS Sinsen sehr zufrieden. Nur der Chancenwucher gefiel ihm nicht. Das soll am Sonntag besser werden, wenn die Grün-Weißen um 14.30 Uhr beim VfB Fichte Bielefeld antreten.

Westers schaute sich nach der Sinsen-Partie die Begegnung noch einmal per Videoaufzeichnung an – und war anschließend noch überzeugter davon, dass dieser Dreier hochverdient war. „Das Tor von Semih Daglar nach einer halben Stunde hätte zählen müssen. Das war kein Abseits. Auch wenige Minuten später, als Semih und Tim Bröcking alleine auf den Gäste-Torhüter zuliefen, wurden sie zu Unrecht zurückgepfiffen.“ Dennoch wollte er dieses „magere“ 2:0 nicht nur dem Unparteiischen anlasten: „Im Abschluss fehlte der unbedingte Wille. Deshalb haben wir solche Situationen in den letzten Tagen trainiert.“

Jetzt geht es zum Schlusslicht nach Bielefeld. Ein Dreier ist für den Tabellendritten also reine Formsache. Oder doch nicht? „Wir dürfen Bielefeld nicht unterschätzen. Sie versuchen, viele Dinge spielerisch zu lösen. Mit Vidoje Matic haben sie einen sehr guten Zentrum­spieler in ihren Reihen. Es muss uns gelingen, ihm die Freude am Fußball für 90 Minuten zu nehmen.“

Vor dem Auswärtsspiel ist bei einigen Nottulner Spielern zudem nicht klar, ob sie auflaufen können. Bei Kapitän André Kreuz, der in der Vorwoche angeschlagen ausgewechselt werden musste, sieht es gut aus. Eldin Celebic und Semih Daglar plagten sich mit einer Erkältung rum, Max Wenning laboriert immer noch an einer Fußverletzung. Der Einsatz dieses Trios ist gefährdet. Ausfallen werden definitiv Daniel Feldkamp (Rückenprobleme) und Mirko Schinke (Bauchverletzung).