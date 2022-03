GW Nottuln: Nach Lünen ist vor Tengern

Nach hinten gewann er viele wichtige Bälle und kurbelte das Angriffsspiel immer wieder an: Nottulns Außenbahnspieler Josse Gerigk (l.).

Die Heimniederlage hatte etwas Deprimierendes. Im Nachholspiel gegen den Lüner SV am Donnerstagabend waren die Westfalenliga-Fußballer von Grün-Weiß Nottuln in der ersten Halbzeit einen Tacken besser als der Gegner, um dann nach dem Wiederanpfiff das Spiel unfassbar schnell aus der Hand zu geben und mit 3:5 zu verlieren. Lange Zeit, um nach Ursachen zu suchen, haben die Nottulner allerdings nicht, denn bereits am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen den TuS Tengern weiter. Zuvor trafen sich GWN-Trainer Roland Westers und WN-Sportredakteur Johannes Oetz bei einem Interviewtermin.

Hallo, Herr Westers. Was ist denn da bloß in der zweiten Halbzeit mit Ihrer Mannschaft passiert?

Westers: Wir sind schlicht für einige Minuten auseinandergefallen. Offensichtlich haben viele Spieler vom Kopf her momentan Schwierigkeiten, mit Rückschlägen klarzukommen. Sie lassen sich zu sehr von einzelnen Situationen beeinflussen. Davon müssen sie sich aber unabhängiger machen und 90 Minuten richtig Vollgas geben, egal wie der Spielstand ist.

Merkt man in diesen Momenten, dass einigen Spielern noch die Erfahrung fehlt?

Westers: Natürlich. Wir haben halt auch einige in unseren Reihen, die noch nicht zehn oder 15 Jahre im Seniorenfußball unterwegs sind. Es ist logisch, dass solche Jungs leichter zu verunsichern sind.

Die erste Halbzeit hatte aber noch Mut gemacht. Wie würden Sie die Leistung Ihres Teams da beschreiben?

Westers: Es stimmt schon, insgesamt haben wir eine ordentliche erste Hälfte gespielt. Vielleicht waren wir da auch noch ein wenig besser als der Gegner.

Auffällig war, dass es sehr viel über die rechte Angriffsseite ging, wo vor allem Josse Gerick gegen den Ball, aber auch in der Offensive wieder ein klasse Spiel gemacht hat. Links passierte nicht viel...

Westers: Grundsätzlich hebe ich keinen Spieler gerne hervor, haue aber auch auf einzelne nicht drauf. Wir sind ein Team. Wir haben aber natürlich auch gesehen, dass wir zu rechtslastig agiert haben. Wir sind uns sicher, dass wir die Gründe dafür kennen. Es hat aber nichts mit dem Personal an sich zu tun.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Lukas Scholdei im Sommer zum Landesligisten SV Herbern wechseln wird. Wie bewerten Sie seine Entscheidung?

Westers: Für mich ist dieser Schritt nachvollziehbar. Und es ist eine gute Entscheidung, dass er nach Herbern wechselt. Bei uns gibt es auf seiner Position einen großen Konkurrenzkampf und er bekam nicht die Einsatzzeiten, die er sich vorgestellt hatte. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten wird er in Herbern mehr Spielpraxis bekommen, da bin ich mir sicher.

Am Sonntag kommt Tengern um 15 Uhr ins Baumberge-Stadion. Was denken Sie über den nächsten Gegner?

Westers: Zunächst einmal hoffe ich, dass überhaupt gespielt werden kann, denn unser Gegner musste zuletzt zwei Partien coronabedingt absagen. Der TuS ist zwar Tabellenletzter, hat aber viel weniger Spiele als die Konkurrenz ausgetragen. Wir müssen aber ohnehin auf uns selbst schauen und uns wieder auf die Basics besinnen.

Haben Sie Ausfälle?

Westers: Daniel Feldkamp musste ich ja am Donnerstag aufgrund muskulärer Probleme zur Pause rausnehmen. Für ihn kommt ein Einsatz zu früh. Für Semih Daglar nach seiner Knieverletzung sowieso.

Anstoß Sonntag um 15 Uhr