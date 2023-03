GW Nottuln will am Ölberg punkten

Während die zweite Mannschaft von SW Havixbeck am Sonntagabend um 18 Uhr Heimrecht gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde genießt (18 Uhr, Baumberg-Sporthalle), hat GW Nottuln am 19. Spieltag der Münsterlandklasse ein Auswärtsspiel vor sich: Die Grün-Weißen treten am Sonntag um 17 Uhr bei der HSG Kattenvenne/Lengerich 3 an.

„Das Hinspiel war nicht gut von uns“, erinnert sich GWN-Trainer Stefan Göcke an das 22:22. Für das Rückspiel erwartet er eine unangenehme Ausgabe, denn in der Kattenvenner Sporthalle am Ölberg darf mit Harz gespielt werden. „Wir dürfen in Nottuln nicht mit Harz trainieren. Das ist für uns daher ein klarer Nachteil. Das ist ein ganz anderer Handball.“

Zudem hat Göcke einen Aufwärtstrend beim Gegner festgestellt. „Gegen den Tabellenzweiten und den Tabellendritten hat die HSG zuletzt nur knapp verloren. Dabei sind sie immer mit voller Bank angetreten, das war in der Hinrunde noch nicht der Fall.“ Er wiederum muss im Auswärtsspiel auf David Holzgreve, Linnert Determann und Carsten Weitkamp verzichten. Ob der zuletzt erkrankt fehlende Jonas Lechler schon wieder mitwirken kann, steht außerdem noch in den Sternen.

Die Frauen von GW Nottuln haben an diesem Wochenende spielfrei.